Una 13enne civitanovese a Roma:
Gloria Micucci ammessa
all’Accademia Nazionale di Danza

LA GIOVANE è ormai da anni allieva della scuola della scuola "Laboratorio Danza Duepuntozero", diretta dall'insegnante Sara Gagliardini

La civitanovese Gloria Micucci, 13enne allieva della scuola di danza e studio pilates “Laboratorio Danza Duepuntozero”, diretta dall’insegnante Sara Gagliardini, diplomata all’accademia “Teatro alla Scala” e “Istd” di Londra nelle discipline imperial ballet e modern theatre, è stata ammessa all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Un altro importante successo per la scuola civitanovese, che negli anni sta raccogliendo i frutti del proprio lavoro svolto con grande professionalità e passione. Gloria, infatti, aveva già da tre anni intrapreso un percorso di avviamento professionale condotto dall’insegnante Gagliardini, coadiuvata dallo staff di “Laboratorio Danza duepuntozero”. Civitanova si riconferma ancora una volta “Casa della Danza”. 

 

