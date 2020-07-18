giovedì, Agosto 21, 2025
A passeggio sul monte San Vicino
Un itinerario per tutte le età

ESPLORA - In un'ora si arriva fino alla grande Croce. Un percorso da cui poi si può deviare anche verso luoghi incantevoli come Elcito e la valle di San Clemente

Il monte San Vicino

Fa caldo, fuori c’è troppo sole per uscire, ma dentro proprio non si può stare. Che fare quindi? Ci vorrebbe un posto in mezzo alla natura, pieno di verde e di sole, ma anche fresco e ben ombreggiato. È solo una fantasia? Fortunatamente no, almeno sul monte San Vicino. La montagna, incastonata tra i comuni di Apiro, Poggio San Vicino, San Severino e Matelica, è un punto di riferimento per tutto il territorio. In molte parti della provincia di Macerata e di Ancona, basta alzare lo sguardo verso gli Appennini per vedere primeggiare il massiccio profilo adunco che arriva a 1479 metri di altezza. E allora basta munirsi di mappa, convincere amici e genitori e iniziare a esplorare lungo gli itinerari consigliati.

Elcito

Il suggerimento è di partire dall’inizio: i bellissimi prati di San Vicino, nella frazione apirana di Pian dell’Elmo. Qui si può anche trovare un punto ristoro che, oltre a squisiti panini e bibite fresche, dispone di tutte le informazioni necessarie sui percorsi e i segreti del posto. Dopo essersi muniti di acqua e snack, si supera la staccionata che delimita i vastissimi prati e si imbocca il sentiero che ci si trova davanti, denominato 112A. Nella prima parte sarete riparati dalla luce del sole grazie alla gustosa ombra dei faggi e, se il cielo è particolarmente limpido, potrete godere di un panorama spettacolare poco dopo l’inizio del percorso. Il percorso, di circa un’ora o poco più, vi porterà dritti alla mastodontica Croce del monte San Vicino. Un’imponente costruzione che svetta sulla vallata di Fabriano e il lago di Castreccioni di Cingoli. Tornando indietro, se avete voglia di respirare ancora un po’ l’aria frizzantina della zona, vi segnaliamo due punti di interesse importanti: l’antico villaggio di Elcito e la misteriosa valle di San Clemente, di cui si possono trovare informazioni interessanti a questo indirizzo.

 

 

 

 

 

