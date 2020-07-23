L’Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata, su iniziativa di Carla Sagretti, ha deciso anche per quest’anno di rendere onore ai più giovani, gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi della Provincia che si sono distinti nello studio, conseguendo il massimo risultato, il tanto sognato 10 e lode, all’ Esame di Stato.

Nonostante le tante difficoltà vissute in questo anno scolastico a causa dell’ emergenza Covid 19, 112 studenti e studentesse hanno perseverato nello studio con costanza ed impegno e a loro vanno i più sentiti rallegramenti di tutta la comunità scolastica e civile del nostro Territorio.

Purtroppo le misure di sicurezza non consentono quest’anno di organizzare una festa come negli anni precedenti, tuttavia gli alunni e le alunne meritevoli saranno premiati con un attestato di merito realizzato dal Liceo Artistico “G. Cantalamessa” di Macerata ed un libricino, dal titolo “Il futuro siamo noi”, come ricordo della loro significativa esperienza scolastica.

Di seguito l’elenco degli studenti “10 e lode” della Provincia di Macerata:

Buatti Elena, Villanueva Huatay Adriana, Della Ceca Emma, Piccotti Maria dell’ I.C. “Luca della Robbia” di Appignano; Cecchi Andrea, Chiericoni Andrea, Tiberi Chiara, Cutini Elisa, Mustafaj Emine dell’ I.C. “G. Leopardi” di Sarnano; Naci Klevis e Zappelli Lucia del Convitto Nazionale “G. Leopardi” di Macerata; Antonelli Benedetta, Luchetti Leonardo, Palazzetti Francesco, Scagnetti Lorenzo dell’ Istituto Comprensivo di Colmurano; Tordini Vanessa, Marini Manuele, Andreani Elisa, La Notte Giorgia, Schiavoni Natalia dell’ I.C. “G. Lucatelli” di Tolentino; Barigelli Veronica, Danti Margherita, Nacciariti Lorenzo dell’ I.C. “E. Mestica” di Cingoli; Menchi Matilde, Pagnanelli Lucia dell’ I.C. “Vincenzo Monti” di Pollenza; Brasili Maria, Bettucci, Rebecca, Cardarelli Eleonora, Papapietro Sara, Milozzi Giulia, Canzonetta Laura dell’ I.C. “Vincenzo Tortoreto” di San Ginesio; Carbini Giulia, Eleonori Erika dell’ I.C. “Don Bosco” di Tolentino; Illuminati Sabrina dell’ I.C. “Enrico Medi” di Porto Recanati; Papa Leonardo, Kaur Lovepreet, Battellini Asia dell’ I.C. “Simone De Magistris” di Caldarola; Cardelli Elena, Palombini Elena, Vittori Diletta dell’ I.C. “Via Tacito” di Civitanova; Soverchia Elisa, Repupilli Lavinia dell’ I.C. “ P. Tacchi Venturi” di San Severino; Gianfelici Elisa, Onofri Adelaide, Paduano Sofia, Mattei Maria, Sabbatini Riccardo dell’ I.C. “ Nicola Badaloni” di Recanati; Marini Aurora, Ruggeri Sofia, Mancinelli Margherita dell’ I.C. “Enrico Mattei” di Matelica; Santini Elisa, Carloni Giulia, Sorella Greta, Cambriani Eleonora, Gamberoni Matilde, Tarsetti Michela, Porfiri Sara dell’ I.C.”Ugo Betti” di Camerino; Canzoneri Andrea Celeste dell’ I.C. “A. Manzoni” di Corridonia; Antonini Naike, Andreozzi Veronica dell’ I.C. “Giovanni XXIII” di Mogliano; Amicuzi Riccardo dell’ I.C. “Raffaello Sanzio” di Porto Potenza Picena; Vagni Ginevra dell’ I. C. “L. Lotto” di Monte San Giusto; Biondi Daniele, Guardabassi Mattia, Rossini Giorgia, Tosi Ivan, Carbonetti Benedetta, Liskov Elena, Sturba Matilde, Cardinali Giulia, Sampaolo Davide, Savoretti Filippo dell’ I. C. ” B.Gigli” di Recanati; Donadio Elena, Donadio Marta, Grassetti Elettra, Mauri Angela dell’ I.C.“Via Ugo Bassi” di Civitanova; Angelozzi Sofia, Tombesi Cecilia, Branciari Elena, Gradozzi Gianluca dell’ I.C. “E. Fermi” di Macerata; Carinelli Francesco, Ciccone Azzurra, Piola Rachele, Piolo Nicholas Nazzareno, Ippoliti Giulia, Marcantoni Rebecca, Villani Asia, Emili Giulio, Pistilli Sara, Manni Giuseppe Antonio, Peroni Margherita, Cossignani Maria Sofia, Cullinane Patrick Michael, Rapagnani Emma, Recchi Alessia dell’ I.C. ” Sant’Agostino” di Civitanova; Bartolini Ezechiele, Giacone Sharon, Greco Valentina, Marinelli Lucia, Martini Francesco, Salvucci Josefina, Tamanti Luca dell’ I.C. “Via Regina Elena” di Civitanova; Cerquetti Gioia, Pigliapoco Aurora, Carestia Filippo,Gattari Benedetta, Montecchiari Alessia, Basanisi Alessandra, Capozucca Anastasia, Landi Maria Vittoria, Malatini Carolina dell’ I. C. “Giacomo Leopardi” di Potenza Picena.

«A tutti loro – scrive l’ufficio – auguriamo di cuore che questo sia solo l’inizio di una brillante carriera scolastica e se, come recita un vecchio proverbio “ il buongiorno si vede dal mattino”, sarà di certo per tutti loro un futuro sereno e ricco di soddisfazioni! Buona vita ragazzi e … buon viaggio nel mondo della conoscenza»