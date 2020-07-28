Gli esami di Stato sono finiti già da un po’ e, per 121 studenti e studentesse delle scuole superiori della provincia di Macerata, il risultato del “100 e lode” avrà di certo addolcito il periodo difficile, pieno di incertezze, vissuto dai maturandi 2020, alle prese con un esame assolutamente nuovo e fuori dalla norma.

Causa Covid infatti quest’anno la prova finale è stata totalmente stravolta, con una formula decisa solo nell’ultimo mese: niente prove scritte, solo un maxi-orale che, partendo da un elaborato dello studente, andasse poi a toccare tutte le materie.

Un esame svolto “in presenza”, finalmente, con gli studenti e le studentesse che hanno rivisito i loro professori dal vivo, dopo quattro mesi di lezioni digitali.

Dietro le “corone” dei più bravi, storie di impegno, passione, eccellenza: promesse di nuovi successi negli atenei e nella vita.

Tutto questo non poteva passare inosservato e l’Usp di Macerata, su iniziativa della dottoressa Carla Sagretti, avendo da sempre a cuore tutti gli studenti e le studentesse, ha voluto, anche in questa situazione particolare, rendere onore e merito ai “100 e lode” della provincia di Macerata, facendo recapitare loro un attestato di merito realizzato dal Liceo Artistico “G. Cantalamessa” di Macerata ed un libricino con delle riflessioni da lei elaborate dal titolo evocativo “Il futuro siamo noi”.

Negli scorsi anni è stata organizzata una festa per la consegna dei riconoscimenti alle eccellenze, quest’anno le vigenti norme di sicurezza non lo consentono, tuttavia a tutti vanno i complimenti ed i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni: il vostro futuro sarà il nostro futuro perché da voi, dal vostro impegno e dal vostro senso di responsabilità dipenderanno le sorti del nostro splendido Paese.

Ecco l’elenco degli studenti che hanno concluso il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Bianchi Luca e Fucili Mario dell’ I.T.T.S. “E. Divini” di San Severino; Tirocchi Francesca, Angeletti Tatiana, Bruschi Irene, Vallesi Francesca dell’ IIS “Alberico Gentili” di San Ginesio; Serafini Aurora, Di Filippo Eleonora, Peroni Eleonora, Gigli Elisa, Samardzic Aila, Basso Lorenzo, Marziali Martina,Testatonda Elena, Maccari Alessio, Scagnoli Martina, Andreozzi Ludovica, D’Antini Silvia, Iommi Beatrice, Faraoni Alessia dell’ I.I.S. “Matteo Ricci” di Macerata; Accattoli Sofia, Braccialarghe Giulia, Brunori Sofia, Caporaletti Elisa, Gambini Chiara, Keci Sara, Lucamarini Camilla, Magnaterra Giulia, Pietrella Lorenzo, Polacco Letizia, Rufini Leopardi Gregorio, Ruffini Elisa Sartelli Elena, Severini Ellen, Tramannoni Chiara del Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati; Fortuni Sofia e Paolini Sara del Liceo Artistico “Giulio Cantalamessa” di Macerata; Manuale Giulia, Parisella Edoardo, Formica Maria Sole, Ciccarelli Diego, Costantini Jonathan, De Introna Federico, Castricini Selene, Cicarilli Riccardo del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata; Canaletti Francesca, Casadidio Andrea, Cicconofri Leonardo, Della Mora Sara, Falconi Francesca, Fondati Chiara, Forconi Lucia, Kostyk Sofiya, Lucarelli Lorenzo, Marchetti Eva, Petetta Alessandro dell’ I. I. S. “F. Filelfo” di Tolentino; Pascucci Chiara, Ramadori Luisa, Ramadù Elena, Carancini Samuele, Zepponi Luca dell’ I. I. S. “G. Garibaldi” di Macerata; Marsili Marta, Petini Sara, Spitoni Matteo, Vallesi Gaia, Cartuccia Alessia,Lombardi Simona, Pettinari Chiara dell’ I. I. S. “Costanza Varano” di Camerino; Pasquarella Wiktoria Adriana, Paglialonga Lisa, Stortini Aurora, Sileoni Giulia, Gagliardini Martina, Persichini Sara dell’ I.P.S.E.O.A. ” Girolamo Varnelli” di Cingoli; Foglia Letizia, Maione Elena, Castignani Vera Maria Alice dell’ I.I.S. “V.Bonifazi” di Civitanova; Pirani Antonio, Sampaolesi Edoardo dell’ I.I.S. “E.Mattei” di Recanati; Compagnucci Monica dell’ I. T.C. “Filippo Corridoni” di Civitanova Marche; Malaspina Anna, Venturini Roberta, Angelucci Giulia, Cianconi Lucrezia, Menchi Elena, Naso Emanuele, Tonini Noemi, Pepa Giorgia del Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di Macerata; Giombetti Valentina, Forti Sofia, Riccioni Marta, Romagnoli Giulia, Vita David, Greco Gaia, Paoletti Alessandro, Ramo Simone, Santinelli Meghi del Liceo Linguistico “Giacomo Leopardi” di Macerata; Pierini Angelica e Vitali Lucia Maria del Liceo Linguistico “Giacomo Leopardi” di Macerata (sede di Cingoli); Vrioni Katerina dell’ I.T.C.G. “Giovanni Antinori” di Camerino; Boccaccini Serena, Emili Beatrice, Lattanzi Silvia, Meconi Giorgia, Orsili Veronica, Cuccù Sara, Pettinari Rebecca, Asciutti Michele, Canala Anna, Graziani Silvia, Recchi Edoardo, Sartori Lorenzo, Cesanelli Rebecca, Ferhati Letizia, Gheorghe Andra Ioana, Martellini Sara dell’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Civitanova; Berdini Angelica, Buongarzone Leonardo, Gentili Alessio, Itri Elsa, Martello Caterina, Menghini Ilaria dell’ I. T. E. “Alberico Gentili” di Macerata.