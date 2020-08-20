Oggi dalle 16 alle 20, grazie al Comune di Recanati e a Cosmari che sostiene l’iniziativa, Riù, la Ludoteca del Riuso, allestirà un laboratorio riservato a bambini e bambine all’interno del chiostro Sant’ Agostino di Recanati. Infatti, in occasione della manifestazione “Ti porto l’orto al chiostro” con il mercatino di produttori a chilometri zero, l’Amministrazione comunale e il Cosmari hanno deciso di promuovere un evento che farà scoprire ai più piccoli e alle più piccole quante cose si possono realizzare, facilmente, con materiali di riciclo come plastica, carta, cartone e alluminio, solo per citarne alcuni. Le animatrici di Riù faranno giocare ragazzi e ragazze, gratuitamente, ricordando anche le buone pratiche della differenziazione dei rifiuti. Una bella iniziativa che, come in occasioni analoghe, coinvolgerà tutta la famiglia sui temi ambientali.