martedì, Settembre 23, 2025
HomeCOMUNIRecanati
Recanati

“Riù”, la Ludoteca del Riuso:
laboratorio al chiostro Sant’Agostino

RECANATI - Appuntamento dalle 16 riservato a bambini e bambine: alla scoperta di quante cose si possono realizzare con materiali di riciclo

57

 

Oggi dalle 16 alle 20, grazie al Comune di Recanati e a Cosmari che sostiene l’iniziativa, Riù, la Ludoteca del Riuso, allestirà un laboratorio riservato a bambini e bambine all’interno del chiostro Sant’ Agostino di Recanati. Infatti, in occasione della manifestazione “Ti porto l’orto al chiostro” con il mercatino di produttori a chilometri zero, l’Amministrazione comunale e il Cosmari hanno deciso di promuovere un evento che farà scoprire ai più piccoli e alle più piccole quante cose si possono realizzare, facilmente, con materiali di riciclo come plastica, carta, cartone e alluminio, solo per citarne alcuni. Le animatrici di Riù faranno giocare ragazzi e ragazze, gratuitamente, ricordando anche le buone pratiche della differenziazione dei rifiuti. Una bella iniziativa che, come in occasioni analoghe, coinvolgerà tutta la famiglia sui temi ambientali.

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

@LabCom S.r.l. Contrada Alberotondo, 5/B – Macerata
P.IVA: 02162220434 C.F.: 02162220434
Capitale Sociale i.v. 10.000 euro labcom.srl@pec.it Registrazione al Tribunale di Macerata n. 2672/2025 Direttrice responsabile: Alessandra Pierini
Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063

© Copyright 2024