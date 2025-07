Una fantastica Eleonora Ciabocco conquista la medaglia di bronzo nell’Omnium endurance ai Campionati Italiani giovanili su pista. Si è conclusa ieri la manifestazione nazionale andata in scena in Friuli Venezia Giulia. Nel velodromo di San Giovanni al Natisone (Udine), la 16enne di Corridonia, dopo i tanti successi su strada, raggiunge un risultato storico nella specialità a lei meno congeniale, composta da quattro prove (scratch, tempo race, eliminazione e corsa a punti): dopo le prime due era quinta posizione, mentre nelle ultime due è riuscita a rimontare fino al terzo posto guadagnato con un punto di vantaggio sulla quarta. Sfuma il podio invece nelle gare in cui Eleonora poteva centrare il grande risultato: è quinta nell’inseguimento individuale e settima nella velocità a squadre con la compagna Erika Viglianti.