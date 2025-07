Nascono i “Mini Pueri”

Dopo il lungo periodo di stop, l’Associazione Corale Pueri Cantores “D. Zamberletti” è pronta a riprendere la propria attività. La particolarità della situazione attuale non ha certamente ostacolato la voglia di cantare e stare insieme di questi ragazzi e ragazze, fermamente convinti dell’importanza educativa e sociale della musica e del canto corale: con il metro alla mano, la mascherina sul viso e le norme di sanificazione imparate ormai a memoria, si sono preparati affinché l’attività si svolga in piena sicurezza.

Ma la ripresa ordinaria non è sufficiente per una associazione dinamica ed attiva, che proprio nel 2020 festeggia il suo sessantesimo anno di fondazione: quest’anno infatti i Pueri hanno deciso di arricchire la loro offerta formativa, con un percorso dedicato esclusivamente ai più piccoli. Si attiva da quest’anno la sezione dei “Mini Pueri”, dedicata ai giovanissimi fino ad 11 anni: le prove si svolgeranno tutti i sabati pomeriggio alle 15, e saranno dedicate a far conoscere ai piccoli cantori la musica, il canto corale e uno splendido repertorio di musica per bambini accuratamente scelto dai Maestri Gian Luca Paolucci e Annarosa Agostini.

L’attività ordinaria che, oltre all’animazione della messa domenicale, consta di incontri due giorni a settimana – il lunedì alle 19 per le voci bianche e alle 21 per tutto il coro, ed il venerdì alle 21 – ricomincerà sabato 26 settembre, alle 15, con un incontro particolare: all’aria aperta nel cortile del Sacro Cuore, nel rispetto delle norme anti Covid-19, dove sarà possibile accogliere in sicurezza tutti coloro che vorranno fare una prima prova di conoscenza. «Se siete interessati – fa sapere la direzione – o curiosi di conoscere una realtà diventata ormai un capo saldo della cultura e dell’associazionismo maceratese, i Pueri Cantores vi invitano a partecipare all’inizio dell’anno corale, sabato 26 settembre alle 15 nel cortile della Chiesa del Sacro Cuore. Per ulteriori informazioni o domande sono disponibili le pagine social del coro, dove si trovano anche i contatti dell’associazione».