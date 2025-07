Una bella sorpresa a scuola per il professor Ugo Maria Fantini, vice preside e docente dell’Itcg “Antinori” di Camerino che ha trovato in cattedra una bella torta con tanto di candeline e sulla lavagna il messaggio dei suoi alunni e alunne del quinto ragioneria. Non basta. Per lui anche un messaggio sulla lavagna. «Al nostro vice preside e professore preferito che ci ascolta sempre. Tanti auguri a lei, anche se in ritardo».

In effetti il compleanno è stato il 21 settembre ma il prof era impegnato e i festeggiamenti sono stati rinviati di qualche giorno. Non è la prima volta che succede. Il prof è stato festeggiato anche in passato. «Mi hanno fatto la festa – commenta l’insegnante – evitando interrogazioni e spiegazioni e qualche compito a sorpresa. Sono un po’ severo a scuola ma i ragazzi mi vogliono un gran bene lo stesso perché li accontento sempre e sono sempre dalla loro parte».