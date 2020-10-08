Una caccia al tesoro per imparare il rispetto all’ambiente, la raccolta differenziata e uno stile di vita sostenibile. Si sono conclusi così all’Hotel House di Porto Recanati, i tre giorni organizzati da Ludoteca La Tenda e Cooperativa Sociale On the Road, in collaborazione con Il Faro Cooperativa Sociale Onlus e grazie all’aiuto della Cooperativa Risorse.

Il primo incontro con le madri è servito affinché loro stesse, nei nuclei familiari, si facciano portavoce ed esempio per i più piccoli di uno stile di vita rispettoso dell’ambiente, rimarcando l’importanza della divisione dei rifiuti per la raccolta differenziata e del gettare i rifiuti negli appositi cassoni.

Nella seconda giornata, invece, due gruppi di bambini e bambine hanno seguito le lezioni giocando e imparando il rispetto per l’ambiente, in vista della caccia al tesoro che li avrebbe aspettati il giorno dopo.

Un numeroso gruppo di bambini e bambine provenienti da più comunità dell’Hotel House hanno dedicato il pomeriggio alla caccia al tesoro, dividendosi in cinque squadre miste e distribuendosi il lavoro all’interno delle squadre stesse per la raccolta della carta, della plastica e dell’indifferenziata. I bambini non solo hanno pulito il parco riempiendo numerose buste che sono poi state correttamente riciclate insieme all’aiuto degli operatori e delle operatrici di entrambe le cooperative, ma hanno anche imparato a prendersi cura del luogo in cui vivono.

La partecipazione è stata numerosa per tutte e tre le giornate ed è un buon inizio per le numerose attività che vedranno i residenti dell’Hotel House protagonisti e partecipi.