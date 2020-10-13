Matteo Arrigo, studente della classe 5C del Liceo scientifico “Filelfo” di Tolentino è uno dei 74 campioni della matematica ad aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi della matematica. La premiazione è avvenuta domenica in diretta youtube.

La competizione, organizzata ogni anno dall’Unione Matematica Italiana con la collaborazione della Scuola Normale Superiore di Pisa, coinvolge circa 1.500 scuole italiane. La gara finale, che normalmente si svolge a Cesenatico all’inizio del mese di maggio, quest’anno è stata rinviata a causa dell’emergenza Covid e si è disputata il 25 settembre nelle sedi dei vari distretti. Hanno partecipato circa 300 alunni di tutta Italia.

Complimenti a Matteo per questo prestigioso riconoscimento dalla scuola e da compagni e compagne di classe.