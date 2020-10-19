in emergenza Covid, le porte delle scuole sono ormai quasi “inaccessibili” dall’esterno e gli incontri con personaggi esterni sono sempre più complicati. ma c’è un gruppo di autori che non si è lasciato scoraggiare. Il primo è Davide Calì che ha ideato il progetto “Ci vediamo su zoom”. Tra gli aderenti c’è l’illustratrice di libri per l’infanzia Chiara Ficarelli la quale, pur essendo emiliana, ha frequentato a Macerata i corsi di Ars in fabula.

Lei e i suoi colleghi stanno promuovendo laboratori on-line nelle scuole.

Come funziona?

«Semplice: comprate i libri degli autori che vi piacciono, discuteteli in classe, poi contattateli attraverso i social e mettervi d’accordo per un incontro. Gli incontri durano 90 minuti e sono a pagamento, ma abbiamo scelto una tariffa unica, abbordabile per tutti. Saremo disponibili da qui alla fine dell’anno scolastico. Covid o no, noi ci siamo! E voi? Faremo in modo che sia un anno di scuola bello, comunque vadano le cose».

In particolare Chiara Ficarelli propone due laboratori su due libri pubblicati quest’anno. Si tratta di “Un giorno, un ascensore”, edito da Pulce edizioni e di “Un metro”, edito da Orecchio Acerbo.

Alle insegnanti interessate verrà mandata la progettazione completa del laboratorio corredata di istruzioni e si potranno mettere in contatto direttamente con Chiara attraverso Facebook, Instagram e via mail.

Gli autori partecipanti sono divisi in quattro squadre ma terranno i loro laboratori individualmente. Ecco le squadre:

Ametista capitanata da Marco Somà con Marianna Balducci, Chiara Ficarelli, Letizia Iannaccone, Isabella Labate e Sergio Olivotti.

Zaffiro capitanata da Davide Calì con Gabriele Pino, Giulia Pintus, Monica Barengo, Eva Montanari e Angelo Mozzillo.

Smeraldo capitanata da Chiara Lorenzoni conLuca Cognolato, Pamela Pergolini, Paola Vitale, Pino Pace e Silvia Del Francia.

Rubino capitanata da Roberta Balestrucci Fancellu con Mariapaola Pesce, Daniele Nicastro, Andrea Pau, Irene Penazzi e Andrea Vico.