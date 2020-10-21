La vita scolastica, nelle aule di Loro Piceno, procede nelle sue attività didattiche ed anche l’elezione del sindaco dei giovani ha seguito il suo corso. Elezioni diverse nelle modalità, imposte dal Covid, e nella stessa proclamazione, ma gli studenti hanno onorato questo impegno. Questa mattina il sindaco, Robertino Paloni, e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Colmurano, Annalisa Ruggeri, hanno proclamato il Sindaco dei giovani e i suoi consiglieri. Il tutto nel rispetto delle regole e non è mancata l’emozione da parte del neo Sindaco e della sua squadra.

«L’augurio – si legge in una nota del Comune – di un mandato nell’ottica della partecipazione e coinvolgimento di tutti nelle discussioni delle idee e progetti che gli studenti vogliono portare avanti per aiutare la dirigente e gli insegnanti nella gestione dell’anno scolastico è quello portato dalla Dirigente. Il Sindaco ha rimarcato l’importanza che rivestono i giovani per il futuro del paese, iniziare proprio nelle scuole a far capire che il ruolo che riveste un Sindaco e i consiglieri è vitale per progettare un paese che abbia al centro il bene di tutti. Il senso civico si apprende da giovani e questa amministrazione saprà ascoltarli ed iniziare un percorso di lavoro e condivisione insieme a loro».

La nuova compagine è formata dal sindaco Riccardo Pisani, consiglieri: Nicola Liverotti, Martina Polentini, Alice Moglianesi, Nicola Montanari, Giada Marcucci e Leonardo Yang.

Il neo eletto ha voluto sottolineare che sarà la voce di tutti i suoi compagni di percorso e grazie all’appoggio dei consiglieri si adopererà subito per portare un contributo costruttivo alla vita scolastica.