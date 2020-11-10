Sono in vetrina gli elaborati vincitori del progetto Ubi&Lube Education, nell’ambito del concorso “Kids-Campioni di Risparmio”. Una vetrina rigorosamente online data l’emergenza Covid. Ecco il link alla pagina del sito di FeduF dove sono stati pubblicati i 30 elaborati che hanno ottenuto il premio: www.feduf.it/container/scuole/kids-campioni-di-risparmio. Il contest di FEduF per le scuole primarie è strettamente legato al progetto sociale realizzato grazie agli accordi di sponsorizzazione tra la società Campione del mondo, Ubi Banca e Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sono state coinvolte ben cinque scuole con 34 classi al lavoro (terza, quarta e quinta) e ben 543 studenti di Civitanova e Macerata. Gli alunni, divisi in gruppi, sono stati guidati alla creazione di salvadanai con materiali di riciclo abbinando un pensiero su sostenibilità, risparmio e tutela delle risorse.

La classe 4C della Scuola Fratelli Cervi di Macerata dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri ha ricevuto la Coppa Ubi Banca per il salvadanaio ideato con materiale riciclato a forma di Treno Valute con lo slogan “I soldi viaggiano in tutto il mondo, viaggia anche tu con i tuoi risparmi”. I punti totali degli elaborati vincitori hanno decretato il successo finale della scuola Anita Garibaldi di Civitanova dell’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi, a cui è andato il rimborso spese di 1500 euro per migliorare l’ambiente scolastico e i suoi servizi.