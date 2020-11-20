Un compagno di classe “irregolare”

Un nuovo alunno, irregolarmente iscritto ma regolarmente frequentante, alla Scuola Primaria di Potenza Picena. Si tratta di un magnifico e giovane esemplare di taccola che segue le lezioni sui davanzali e trascorre gli intervalli in cortile con i bambini e le bambine.



Nazzareno Polini, responsabile del Cras Regione Marche della sede di Fermo, intervenuto nel plesso di via dello Sport insieme alla Polizia Locale per verificare la situazione, ha riscontrato che l’animale non è in difficoltà e non crea pericolo per nessuno. Essendo presente una colonia di taccole nel paese, è verosimile che presto potrà trovare un partner e allontanarsi dalle persone con le quali, attualmente, ha instaurato un bel rapporto, tanto da essere ormai considerata la mascotte di Potenza Picena. Interpellato dalla dirigente Scolastica Alessandra Gattari, il dott. Polini ha precisato che l’animale «è libero e, dal punto di vista legale, è inopportuno spostarlo». Del sopralluogo effettuato dal Cras hanno approfittato gli alunni e le alunne della classe 5A, beneficiari di una splendida lezione di scienze e tutela ambientale, nonché di momenti ludici in compagnia dell’altera e impassibile taccola!