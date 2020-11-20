lunedì, Settembre 22, 2025
HomeNotizieBuona notizia
Buona notizia

Un compagno di classe “irregolare”

POTENZA PICENA - Da alcuni giorni una taccola segue le lezioni insieme ai bambini e alle bambine della Scuola Primaria

41

Un nuovo alunno, irregolarmente iscritto ma regolarmente frequentante, alla Scuola Primaria di Potenza Picena. Si tratta di un magnifico e giovane esemplare di taccola che segue le lezioni sui davanzali e trascorre gli intervalli in cortile con i bambini e le bambine.


Nazzareno Polini, responsabile del Cras Regione Marche della sede di Fermo, intervenuto nel plesso di via dello Sport insieme alla Polizia Locale per verificare la situazione, ha riscontrato che l’animale non è in difficoltà e non crea pericolo per nessuno. Essendo presente una colonia di taccole nel paese, è verosimile che presto potrà trovare un partner e allontanarsi dalle persone con le quali, attualmente, ha instaurato un bel rapporto, tanto da essere ormai considerata la mascotte di Potenza Picena. Interpellato dalla dirigente Scolastica Alessandra Gattari, il dott. Polini ha precisato che l’animale «è libero e, dal punto di vista legale, è inopportuno spostarlo». Del sopralluogo effettuato dal Cras hanno approfittato gli alunni e le alunne della classe 5A, beneficiari di una splendida lezione di scienze e tutela ambientale, nonché di momenti ludici in compagnia dell’altera e impassibile taccola!

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

@LabCom S.r.l. Contrada Alberotondo, 5/B – Macerata
P.IVA: 02162220434 C.F.: 02162220434
Capitale Sociale i.v. 10.000 euro labcom.srl@pec.it Registrazione al Tribunale di Macerata n. 2672/2025 Direttrice responsabile: Alessandra Pierini
Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063

© Copyright 2024