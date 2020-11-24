Primo di una serie di incontri con la Polizia locale e gli studenti e le studentesse del Convitto nazionale di Macerata, per sensibilizzare sull’importanza del rispetto delle norme del codice della strada. “Impariamo a fare strada” è il titolo di questa iniziativa inserita nel curricolo di Educazione civica e promossa dalla scuola in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Macerata, che è stata presentata oggi dagli assessori all’Istruzione, Katuscia Cassetta, e alla sicurezza, Paolo Renna, insieme al comandante della Polizia locale, Danilo Doria, nel corso del primo incontro con gli studenti e le studentesse.

«Gli amministratori hanno espresso ai ragazzi, alle ragazze e agli insegnanti l’affetto e il sostegno nell’attuale situazione di difficoltà che si trovano a vivere per l’emergenza Covid-19 e la vicinanza, come adulti e comunità educante, per guidarli, sostenerli e proteggerli, anche partendo da iniziative come quella avviata oggi», si legge nella nota del Comune. In particolare, l’assessore Cassetta ha sottolineato «l’attenzione dell’Amministrazione verso i giovani alunni per accompagnarli nel percorso di crescita civica affinché siano esempio per altri ragazzi e siano, loro stessi, promotori di buone pratiche e del rispetto delle norme, a partire da quelle del codice delle strada». Nel merito, l’assessore Cassetta ha messo in evidenza l’aspetto culturale di questa iniziativa «per far sì che si instauri un rapporto di fiducia e collaborazione tra la Polizia locale e i giovani, per una diversa percezione della divisa». Il valore delle iniziative che rafforzano la cultura della legalità e del rispetto delle regole è stato sottolineato anche dall’assessore Renna che ha ricordato la sua esperienza personale e «l’arricchimento ricevuto dal conoscere il lavoro delle Forze dell’Ordine attraverso iniziative della scuola in tal senso». Il corso, organizzato con la collaborazione della professoressa Paola Caschera, è tenuto dal sostituto commissario Marzia Paulini, insieme all’assistente Maria Marrocchella e al sovrintendente Luca Toso del Comando Polizia locale di Macerata, che opereranno per dare indicazioni teoriche e pratiche per una buona condotta in strada da parte dei ragazzi, che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e attendono con curiosità l’inizio delle attività pratiche all’esterno previste per la prossima primavera.

