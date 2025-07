I visini sorridenti e sereni di bambini e bambine della scuola dell’infanzia sulle statuine del presepe della scuola dell’Infanzia alla San Giuseppe di Macerata. «In questo momento di incertezza e difficoltà – spiegano le responsabili – i bambini e le bambine sono riusciti a trasmettere quell’atmosfera di magia e attesa che il Natale deve avere. Sono diventati i protagonisti del nostro presepe e con i loro sorrisi hanno illuminato a festa la nostra scuola e i nostri animi».

Questo è solo uno dei progetti che hanno visto impegnati alunni e alunne dell’istituto. E’ infatti la luce il tema fondamentale che lega quanto fatto dalle classi della primaria e secondaria.

«Mai come in questo momento c’è bisogno di “luce” – si legge in una nota della professoressa di arte Samuela Giustozzi – di progetti e idee che incentivino alla vita ed all’amorevolezza, a sentire il calore di un abbraccio ed a trovare ogni modo per comunicarsi affetto. E sulla luce, il suo significato e il suo valore, abbiamo fatto riflettere gli studenti, e orientandoci allo scintillio ed al calore che potesse animare le emozioni, abbiamo iniziato a creare, ognuno con le proprie competenze e tutti orientati agli stessi obiettivi e finalità: ritrovare l’amorevolezza e la passione, fondamentali, per noi, per l’apprendimento in ogni fase evolutiva».

È così che, ogni mattina, studenti e studentesse vengono accolti con musiche natalizie, trenini, “parole gentili”, che sottolineano il calore dell’albero di Natale, da cui si affacciano simpatici gnomi, da loro realizzati, che fanno pensare alla magia delle favole. Anche lo spazio esterno alla scuola è stato allestito in continuità con le iniziative svolte all’interno.

«La luce, che dai pensieri dei nostri studenti, – continua la professoressa Giustozzi – rappresenta il Natale, e che è per noi un segno di speranza, che ci guiderà attraverso il buio di quest’anno e che ci ricorderà quella gioia e quella serenità che non vanno dimenticate”; la luce é “ció che ci unisce” e “diventa per noi essenziale per guardare con occhi diversi e un po’ più sereni le mascherine, i termometri, gli igienizzanti e tutte le prescrizioni covid, dandoci la speranza che torneranno momenti migliori. La luce per noi é la cometa, che corona il presepe, nello scintillio delle ali angeliche e delle stelle brillanti, realizzate dai nostri piccolini. È vita, che si anima, e che ci fa sentire meno soli, di cui i vari personaggi che attraversano il presepe sono il simbolo. La luce per noi é unione e superamento dei limiti e delle distanze”, ed é così che pensando alla scuola con noi gemellata di Taicang, abbiamo creato alcune suggestioni che potessero farci sentire, comunque, vicini. La luce è sogno, è favola e poter inviare i propri desideri a Babbo Natale, nella cassetta postale che troverete in questo spazio, ne è il simbolo. La Luce é gioia, ed ecco che arrivano i simpatici animaletti, che ci accompagnano a ricercare, proprio con gioia, la luminosità natalizia, in qualsiasi momento si stia affrontando. Nati dai pensieri e dalle mani di studenti ed insegnanti, della preside e dell’amministrazione, che con affetto e passione, crea ogni giorno la nostra identità scolastica. E la collaborazione, reale, è l’esempio più concreto di apprendimento e crescita, per questo ogni occasione ne diventa sperimentazione. Ed è così che la luce é stata percepita, e che abbiamo potuto respirarla ed osservarla negli occhi di tutti, che auguriamo di cuore possa arrivare anche a voi».

La direzione della scuola ringrazia l’architetto Samuela Giustozzi per i progetti elaborati in qualità di insegnante di educazione artistica realizzati in preparazione alle festività natalizie.