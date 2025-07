Nonostante le limitazioni dovute al contenimento della diffusione del Covid-19 non si è spento lo spirito natalizio a Montecassiano. Commercianti, artigiani e l’amministrazione comunale hanno unito idee, forze e non ultimo il denaro per far respirare anche quest’anno agli abitanti del borgo e soprattutto ai più piccoli l’aria natalizia.

Come? Innanzitutto con le luci. Per il Natale le attività di Sambucheto (commercianti e artigiani) si sono rimboccate le maniche e hanno illuminato via Nazionale con le tradizionali luci sospese e via Tambroni con l’illuminazione dei tronchi degli alberi. Uno sforzo economico sostenuto in collaborazione con l’amministrazione comunale. A Sambucheto poi, dove tutti gli anni si è celebrata la festa dei commercianti ora inconciliabile con l’emergenza sanitaria in corso, per i più piccoli che non potranno incontrare direttamente Babbo Natale nella sua casa, l’associazione “Il Sambuco” è corsa ai ripari garantendo comunque un canale diretto con Santa Claus. Oggi infatti è stato installato nella piazza di Sambucheto l’Ufficio postale di Babbo Natale. Considerata la situazione attuale, dunque, al posto della casa che lo scorso anno ha riscosso tanto successo tra i più piccoli, ci sarà una cassetta postale, dove tutti i bambini e le bambine che lo vorranno potranno lasciare fino alla vigilia di Natale, la loro letterina. Dovranno indicare bene il loro nome, cognome e indirizzo oppur l’e-mail, poi Babbo Natale, non appena libero dai tanti suoi impegni, provvederà a rispondere a tutti.