E’ proprio un Natale insolito questo vero? Le cose cambiano velocemente. Qualche giorno fa non si poteva andare da un comune all’altro, ora invece sì ma non sappiamo ancora fino a quando. Le festività saranno probabilmente molto diverse da come eravamo abituati. Ma ciò che conta è che siamo con le nostre famiglie e che sentiamo gioia nel nostro cuore.

Comunque il Covid e le norme anticontagio non preoccupano affatto il buon Babbo natale che come ogni anno è pronto a ricevere la tua letterina e a esaudire i desideri dei bambini e delle bambine.

In provincia di Macerata, Babbo Natale ha un alleato. Siamo noi di Cronache Maceratesi Junior che raccoglieremo le letterine e le pubblicheremo sul nostro giornale. Così a Babbo natale basterà un semplice click per conoscere i tuoi desideri e quelli di tutti i bambini e le bambine della provincia. E non credere. Anche i più grandi hanno qualcosa da chiedere a Babbo Natale. Anche loro lo faranno attraverso le nostre pagine. Da qui a Natale ne vedremo delle belle.

La prima a rompere il ghiaccio e a leggere la sua letterina è Nicole Marzaroli, l’interprete del famosissimo “Asinello Nunù”. Nicole, 8 anni, di San Severino ha le idee molto chiare e ha chiesto a Babbo Natale di far guarire il mondo dal Covid.

Se anche tu vuoi partecipare al nostro contest “Caro Babbo Natale ti scrivo”, invia la tua lettera o video lettera a junior@cronachemaceratesi.it, via Whatsapp al 3313307773, o attraverso un messaggio diretto su Facebook o su Instagram. La redazione sceglierà la lettera vincitrice che si aggiudicherà un premio offerto da Giocheria Civitanova.