Un “Natale da favola” a Castelraimondo. E’ arrivata in piazza Della Repubblica l’istallazione permanente della posta per Babbo Natale e rimarrà per tutte le festività.

L’idea nasce dal desiderio di sentirsi insieme pur senza aggregarsi, nel rispetto delle attuali normative. L’associazione Immaginarea, in collaborazione con il Comune, ripropone il format che prevede in questa edizione i personaggi delle Fiabe: sono delle immagini, non si consegna a Babbo Natale la letterina, ma si crea un luogo dove mettere insieme magia e sogni, di bambini e bambine, ma anche di grandi. Si può consegnare la propria letterina nella cassetta postale. Babbo Natale deve portare i regali a tutti i bambini del mondo e non può rischiare di ammalarsi con questo brutto Virus, ma passerà a ritirarle tutte le sere. Si può passare del tempo in famiglia a casa e viaggiare con la fantasia dando vita alla propria favola, ricordando i due elementi centrali: il Natale e la fiaba. Si può scegliere il laboratorio creativo in famiglia: utilizzare creatività, immaginazione, speranza e manualità per dar vita alla propria creazione, che sia un personaggio o un simbolo, lascialo poi sotto l’albero in piazza Della Repubblica. Il tutto per poi condividere le creazioni nell’evento e nella pagina Facebook Immaginarea. Un Natale da Favola, edizione 2020, con questa installazione permanente augura che la magia del Natale e delle favole possano simbolicamente riempire il nostro cuore e portare festività di speranza, salute e serenità: tutti insieme pur non stando insieme.