Alunni, alunne e insegnanti della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta hanno scelto di aderire all’iniziativa “Le scatole di Natale di Montelupone”, organizzata dall’associazione sportiva di base Mente e corpo in movimento, in collaborazione con la Protezione civile e con il patrocinio del Comune di Montelupone.

«In un anno così difficile si è pensato di cercare di superare il senso di distanziamento e solitudine che avvolge questo Natale, con un gesto che scaldi il cuore di tante persone bisognose – scrive sulla pagina Facebook dell’Istituto la referente del plesso Laura Sabbatini -. Le famiglie hanno collaborato nel preparare scatole colorate contenenti qualcosa di caldo, di goloso, un passatempo e un prodotto di bellezza destinati ad adulti o bambini bisognosi. Gli alunni e le alunne hanno realizzato colorati ed affettuosi bigliettini, come tanti pensieri gentili che hanno arricchito i contenuti delle scatole».

L’iniziativa si è conclusa ieri nel piazzale della scuola, quando i bambini e le bambine hanno consegnato le scatole ad alcuni rappresentanti dell’associazione e della Protezione civile. «Un’opportunità – ha spiegato la dirigente scolastica Alessandra Gattari – per richiamare tutti i bimbi al vero spirito del Natale, lontani dalla frenesia consumistica e vicini a chi soffre e a chi è solo, in un momento in cui i sentimenti di sofferenza e solitudine pesano ancor più come macigni nel cuore di chi li prova».