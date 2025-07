Carlo Urbani è stato inserito tra i “Giusti del mondo”. La dirigente scolastica, tutto il personale docente, alunni, alunne e genitori della scuola primaria “Carlo Urbani” di Recanati hanno accolto con gioia la notizia arrivata alle porte del Natale. La scuola recanatese è da tempo attiva in progetti che muovono i passi proprio dai principi e dall’esempio di Carlo Urbani. Anche in questo Natale particolare si è voluto coinvolgere le famiglie, le alunne e gli alunni in un progetto solidale di aiuto ai medici che operano in Siria. I bambini e le bambine hanno difatti realizzato dei bigliettini augurali che contribuiranno a sostenere il progetto di Avsi “Ospedali aperti in Siria” che ha già distribuito cure ad un popolo martoriato dalla guerra ed ora anche dalle difficoltà della pandemia.

«Il 6 marzo – si legge in una nota della scuola – il plesso di scuola primaria a lui intitolato aveva aderito alla “Giornata Europea del Giusti dell’Umanità”, promossa dal Ministero dell’istruzione e istituita per mantenere viva la memoria di coloro che hanno lottato per i diritti umani. L’inaspettata quarantena con chiusura della scuola aveva però fatto rimodulare le scelte didattiche degli insegnanti coinvolgendo non solo gli alunni, ma ampliando la richiesta: ritenendo Carlo Urbani meritevole di essere ricordato per i principi dettati dalla ricorrenza, sono state invitate le famiglie degli alunni, i singoli cittadini a segnalare alla fondazione che se ne occupa il nome del medico.

Il 10 dicembre il Comitato dei garanti dell’associazione per il giardino dei giusti di Milano, composta da Comune, Gariwo e Ucei, ha ratificato le scelte espresse dall’Assemblea il 5 novembre scorso riguardanti il tema per le celebrazioni del 6 marzo 2021 al Giardino dei Giusti del Monte Stella di Milano: “Per una nuova umanità. L’esempio dei Giusti nel mondo segnato dal Covid”».

Nella rosa dei cinque scelti ci sono, oltre a Urbani, il diplomatico svedese Dag Hammarskjöld, lo scrittore e critico letterario Liu Xiaobo, assieme alla moglie Liu Xia, poetessa, pittrice e fotografa; la giudice della Corte suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg.

“Esempi di un impegno senza condizioni verso i grandi temi e i problemi del nostro tempo: da quello umanitario alla parità di genere, dalla ricerca scientifica ai diritti civili e politici”. È questo il commento del presidente del consiglio comunale di Milano Lamberto Bertolé.