«Non potremo abbracciarci e fare foto sulle mie ginocchia, ma verrò a trovarvi mentre voi dormite». Una dichiarazione rassicurante che arriva direttamente dal più cliccato in questi giorni, Babbo Natale. Le restrizioni per il Coronavirus ovviamente valgono un po’ anche per lui, ma in quest’anno così particolare, che soprattutto ai piccini ha richiesto tanti sacrifici, il Babbo Natale di Recanati ha voluto tranquillizzare tutti. Lui ci sarà come sempre. E i suoi amici del comitato per Porta Marina di Recanati lo hanno intervistato e per l’occasione hanno anche un po’ sbirciato nella sua casetta. Così visto che è meglio non uscire ed evitare gli assembramenti, tutte le bambine e i bambini che quest’anno non hanno potuto visitare la sua casa potranno vedere dal video direttamente Babbo Natale di ritorno dalla consegna dei primi regali, mentre percorre via XX Settembre fra le luminarie e gli allestimenti che sono visitabili, fino al ritorno nella sua casuccia, quando ripone il suo vestito rosso nel suo armadio (che contiene ovviamente solo vestiti rossi) e si mette a letto con pigiama, babbucce e cuffietta per riposare un po’ prima della fatica della notte della vigilia di Natale.