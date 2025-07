Babbo Natale ed i suoi aiutanti arrivano a Visso e consegnano ai bambini e alle bambine delle scuole sacchettini di dolcetti fuori dagli edifici. Nelle scuole infatti non si può entrare a causa delle norma anti contagio e non si fanno deroghe, neanche per Babbo Natale. Il vecchio dalla barba bianca, comunque, non si lascia fermare da nessun ostacolo e con i suoi elfi ha raggiunto i cortili e ha lasciato un piccolo dono per tutti.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione della proloco di Visso con la proloco di Ussita e di Castel S’Angelo sul Nera. Coinvolta anche la Croce Rossa di Visso. L” obiettivo è portare un sorriso nei volti dei bambini e delle bambine e far sentire loro l’atmosfera festiva.

L’augurio rivolto a tutti gli abitanti del territorio è di trascorrere un Natale sereno nonostante il fatto che sarà di certo festeggiato in modo diverso.