L’istituto comprensivo “E.Fermi” di Macerata ha aderito con piacere ed entusiasmo al progetto del comune di Macerata “Illuminiamo i giardini scolastici” e coglie l’occasione per augurare a tutti delle serene festività.

«La nostra scuola dell’infanzia Helvia Recina di Villa Potenza quest’anno ha deciso di decorare il giardino dando vita al mondo magico degli omini di pan di zenzero, dove tra una casetta ricoperta con tegole di zucchero, gustosi lecca lecca colorati che nascono come fiori nel giardino e dolci bastoncini natalizi, i nostri biscotti di zenzero vi augurano un dolce Natale.

Aderendo al progetto del comune di Macerata “Illuminiamo il Natale”, grazie al contributo che la stessa amministrazione comunale ha donato alle scuole tra cui quelle del nostro istituto comprensivo “E.Fermi”, ciascun plesso ha potuto acquistare luci, proiettori luminosi, decorazioni con cui poter allestire ancor meglio il giardino scolastico e dar vita anche ad una versione “night” dell’allestimento, in cui lo scintillare di luci rende visibili anche in notturna le decorazioni, regalando a tutti i passanti il nostro augurio di un sereno Natale e buone feste.

Nei giorni scorsi il sindaco è venuto a visitare la scuola decorata ed illuminata a festa della secondaria e della Montessori portando, a tutto il personale scolastico ed agli alunni, gli auguri di un sereno Natale.

Ieri invece tra canzoncine natalizie, poesie, girotondi Natalizi i nostri bambini hanno salutato ed augurato un buon natale all’assessore alla sicurezza ed al decoro Paolo Renna, che portandoci gli auguri ed i ringraziamenti dell’amministrazione comunale è venuto a trovarci nella scuola infanzia e primaria di Villa Potenza. Vorremmo cogliere l’occasione di questa visita per ringraziare il comune di Macerata, per il progetto che ha messo in atto e che ha visto i nostri alunni molto coinvolti ed interessati ed al tempo stesso augurare a tutti delle serene festività.

Cliccando nel Link “Fermi…illuminiamo il Natale” potrete visionare tutti gli allestimenti Natalizi delle scuole dell’istituto comprensivo “E.Fermi” di Macerata, che hanno aderito con piacere al progetto “Illuminiamo il Natale 2020” del comune di Macerata per trasmettere un messaggio di luce e speranza a tutti, in questo particolare momento storico che stiamo vivendo »