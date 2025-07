Gli auguri di buon Natale del sindaco al Nido Aquilone di Macerata, insieme a tanti libri sotto l’albero per i bambini e le bambine. Sandro Parcaroli e l’assessore alla scuola Katuscia Cassetta hanno completato al nido del quartiere Pace la loro visita fatta in questi giorni a tutti i nidi d’infanzia comunali di Macerata, consegnando i libri selezionati: Dalla Finestra, Il Carnevale degli animali, Tutti i baci del Mondo. «Un gesto, quello del dono del libro – si legge in una nota – che si rinnova ogni anno nella consapevolezza che leggere un libro a un bambino è un gesto d’amore. L’augurio dell’amministrazione è che nelle famiglie i gesti d’amore si moltiplichino e diventino delle sane abitudini quotidiane. Un grazie del Comune a tutte le educatrici, alla coordinatrice e personale dei nidi, insieme all’augurio di Buone Feste esteso ai piccoli e alle famiglie».