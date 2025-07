L’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Mogliano, ha organizzato, anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute al Covid-19, la cerimonia di premiazione degli alunni e delle alunne che, nell’anno scolastico 2019-2020, hanno ottenuto ottimi risultati, all’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado del medesimo Istituto. Diversa naturalmente la modalità di realizzazione della cerimonia di lunedì pomeriggio: niente presenza, ma tutto da remoto, tramite l’applicazione Google Meet.

Sono state premiate le studentesse Naike Antonini e Veronica Andreozzi per aver conseguito il diploma con la votazione massima di 10/10 con lode; ad esse è stato conferito anche uno speciale attestato di merito rilasciato dall’ufficio scolastico regionale, ufficio V – ambito territoriale di Macerata.

Sono state poi premiate, per aver conseguito la votazione di 10/10, le studentesse Paola Alliu, Sofia Mochi, Alma Petrelli, Amanda Procaccini e Melody Repupilli.

Infine si è proceduto con la premiazione degli studenti che hanno riportato la votazione di 9/10: Gaia Acquaticci, Carlo Braconi, Chiara Ciccioli, Luisiana Codoni, Ilaria Di Sario, Gloria Grassetti, Giorgio Mochi, Gloria Natali, Chiara Pazzarelli, Tommaso Petrelli, Benedetta Romagnoli e Gaia Tardini

«Il dirigente scolastico Natascia Cimini – si legge in una nota della scuola – ha presieduto la manifestazione dando il benvenuto alle autorità intervenute, agli studenti, alle studentesse, ai genitori e ai docenti.

In primis ha passato la parola al dirigente dell’ufficio V ambito territoriale di Macerata, Roberto Vespasiani, che ha calorosamente salutato i ragazzi e le ragazze, incoraggiandoli nel loro futuro percorso scolastico. Successivamente Natascia Cimini ha presentato le autorità intervenute del territorio: l’ex dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Antonio Esposito, il sindaco di Mogliano, Cecilia Cesetti, il sindaco di Petriolo Matteo Santinelli, il parroco di Mogliano, padre Mauro Valentini, il vice comandante della stazione dei carabinieri di Mogliano Massimiliano Barbone. Tutti si sono complimentati con i ragazzi e le ragazze, augurando loro di proseguire gli studi ed hanno sottolineato l’importanza della cultura. La dirigente ha anche menzionato l’ex dirigente dell’istituto comprensivo Lauretta Corridoni ed il presidente del consiglio d’istituto Samuele Farroni, che non sono riusciti ad intervenire per motivi lavorativi. Ha poi ringraziato il collaboratore del dirigente Paolo Corradini, la funzione strumentale al Ptof, Annalisa Lanci per aver assunto l’incarico di presidente della commissione degli esami di Stato nel precedente anno scolastico e la FS alla Continuità e all’Orientamento Marta Cancellieri, per aver organizzato l’evento con grande professionalità.

Si è giunti così al momento della premiazione ufficiale ed il dirigente Natascia Cimini, con l’aiuto dell’animatore digitale Simone Monteverde, ha consegnato virtualmente gli attestati di merito ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di I grado “Giovanni XXIII” di Mogliano e “Marco Martello” di Petriolo.

Al termine della cerimonia, il dirigente scolastico Natascia Cimini ha ringraziato i presenti per essere intervenuti, ha mostrato riconoscenza ai docenti che hanno contribuito alla formazione educativo didattica, si è congratulata con i ragazzi premiati e con le loro famiglie, invitandoli a ritirare l’attestato cartaceo presso la segreteria scolastica, previa prenotazione, e ha ricordato di firmare il maestoso “Albo d’Oro” nel quale vengono conservate le firme degli alunni eccellenti dell’istituto “Giovanni XXIII” di Mogliano.

La dirigente ha concluso augurando ai suoi ex alunni che la meta raggiunta sia solo l’inizio di ulteriori soddisfazioni.