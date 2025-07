Passeggiata tra i presepi di Macerata

Una passeggiata alla scoperta dei presepi di Macerata, è il nono e ultimo evento del cartellone delle attività autunno/inverno dell’associazione onlus “Genitori&Figli, per mano”, che si occupa di sostegno alle famiglie e alla primissima infanzia.

L’appuntamento ieri pomeriggio era davanti alla chiesa dell’Immacolata in Corso Cavour a Macerata dove ogni anno si espone il presepe di materiali di recupero e riciclo, fatto negli anni dai bambini, dalle bambine e le famiglie dell’Associazione e non solo. Un presepe interattivo dove ognuno fino all’Epifania può aggiungere (e riprendere) un pezzo. Vicino al presepe, immersi nell’atmosfera sacra, i bambini e le bambine hanno ascoltato la storia del primo presepe, inventato da San Francesco a Greccio.

Tappa successiva la mostra dei presepi dello Sferisterio dove i piccoli, più di ogni altra cosa, sono rimasti colpiti dall’angelo che appariva e scompariva.

Ultima tappa la mostra dei presepi artistici degli antichi forni sulle scalette vicino alla piazza della Libertà. «I presenti – si legge in una nota dell’associazione – hanno ricordato con nostalgia gli anni passati quando la mostra era visitabile non solo dalle vetrine esterne. Tutti sono fiduciosi che con il nuovo anno finirà la pandemia mondiale del Covid e che si ritornerà nella migliore “normalità”».