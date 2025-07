Scegliere cosa fare del proprio futuro, iniziare a intraprendere un percorso di studi e di vita. L’amministrazione di Civitanova aiuta i suoi studenti nell’orientamento con un evento in streaming. Appuntamento lunedì 11 gennaio alle 9 sulla piattaforma web della rete civica, per fornire un primo supporto informativo e conoscitivo che aiuterà i ragazzi e le ragazze a compiere un’importate scelta per il loro futuro. L’Assessorato ai servizi educativi sta predisponendo questo evento di orientamento, in collaborazione con l’azienda civitanovese “4D Engineering srl”, necessariamente in streaming a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria che impedisce di realizzare appuntamenti in presenza, dal titolo “Orientarsi al futuro”, cui hanno aderito gli istituti comprensivi di Via Regina Elena, Via Ugo Bassi e Sant’Agostino. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore consapevolezza da parte dei giovani ai fini di una scelta ponderata del percorso scolastico e di un successivo inserimento nel mondo del lavoro. «Nonostante l’impossibilità di organizzare eventi in presenza, l’Assessorato ai Servizi educativi ricorda chiaramente l’esigenza dei nostri ragazzi e delle loro famiglie di essere supportati con quante più informazioni possibili per la scelta delle scuole superiori e crea una opportunità online per l’orientamento. Siamo loro vicini con azioni concrete: vogliamo infatti con questo evento aiutarli a progettare con serenità il loro futuro e a costruirlo al meglio. Abbiamo pensato un momento di condivisione che mostri un ventaglio di possibilità variegate, presentando testimonianze e percorsi per avviarsi a inserimenti lavorativi o scolastici di soddisfazione o ancora che diano chiare indicazioni per intraprendere la carriera nelle forze armate. Ringrazio la 4D , tutti i relatori, le aziende e l’arma dei carabinieri per la collaborazione che ha reso possibile questa opportunità che, siamo certi, sarà un valore aggiunto nella costruzione del futuro dei nostri studenti» dichiara l’assessore Barbara Capponi. L’iniziativa infatti prevede una sessione di presentazione dell’offerta formativa degli istituti superiori di Civitanova e e di altri istituti presenti sul territorio regionale aderenti, l’intervento del Comandante dei Carabinieri di Civitanova per la presentazione dei percorsi che danno accesso alla carriera militare, una sessione di descrizione del mercato del lavoro attuale e delle figure maggiormente richieste, con il coinvolgimento di diverse aziende del territorio e uno spazio finale per approfondimenti e domande. L’iniziativa si svolgerà lunedì 11 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e potrà essere seguita in streaming collegandosi al link: www.civitanovamarchetv.com