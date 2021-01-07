Seduta di insediamento per il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi di San Severino che ha eletto Alessandro Bordo nuovo baby sindaco.

Alunno della seconda media all’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”, sarà affiancato da una vice, Giulia Bravi, che ha assunto la delega alle Pari Opportunità. Della Giunta comunale dei piccoli fanno parte Riccardo Chiodi, assessore alla Cultura, Thomas Fat, assessore allo Sport, Beatrice Bianchi assessora alle Infrastrutture e all’Urbanistica, Giulio Rucoli assessore ai Trasporti, Anastasia Paolucci, assessora all’Ambiente, e Giorgia Ghergo assessora alla Sanità e ai Servizi sociali. Sono state nominate segretarie Alice Diamantini e Chiara Leonori.

L’Assise dei piccoli si compone anche dei consiglieri Giulia Caciorgna e Daniele Iljazi per la scuola Secondaria, Isabella Antinori, Giulia Cantolacqua, Cesare Cipolletti, Andrea Di Gaetano, Camilla Magnapane, Caterina Mulinari, Tommaso Sparapassi e Marika Zagaglia per la scuola Primaria.

A salutare l’insediamento del nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi, di cui sono referenti le insegnanti Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco, è stata la dirigente scolastica, professoressa Lauretta Corridoni.