Grande successo per l’Ipsia “Corridoni” che partecipando al concorso promosso da Ato 3 (Ambito Territoriale Ottimale ), l’ente che si occupa dei servizi connessi alla gestione e all’erogazione dell’acqua potabile nel territorio maceratese, si aggiudica non uno ma ben due premi. Il concorso era rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e aveva come obiettivo la promozione e la sensibilizzazione di tutta la popolazione studentesca del territorio su due temi di grande attualità: il risparmio idrico e l’incentivo dell’uso di acqua di rubinetto in sostituzione delle bottiglie d’acqua.

Un premio pari a 500 euro per il rimborso delle spese per materiale didattico, è stato vinto dalla classe 2I della sede coordinata di Civitanova con la stesura deli una filastrocca dal titolo “il ciclo dell’acqua” il “Miglior elaborato realizzato da studenti e studentesse della scuola sec. di II° grado”, alla classe 2I va pertanto la vittoria di sezione con la seguente motivazione:

“una filastrocca in strofe quaternarie rimate, semplice ma efficace, che ripercorre il ciclo vitale dell’acqua, ribadendo nel finale l’importanza di un uso corretto di questa risorsa, tramite il semplice gesto di aprire il rubinetto solo quando necessario”.

A questo importante riconoscimento si aggiunge anche la menzione di merito che la Commissione ha deciso di assegnare al lavoro La leggenda dell’acqua realizzato dalla Classe Laboratorio L2 – Italiano per stranieri dell’IPSIA “F. Corridoni” di Corridonia insieme al professor Patrizio Altarocca con la seguente motivazione:

“Una piccola storia corredata da pensieri di ragazzi che hanno toccato con mano cosa voglia dire vivere in situazione di scarsità della risorsa idrica. Pensieri semplici, ma di grande forza comunicativa, che meritano il riconoscimento di una menzione di merito”.

Grande orgoglio per i risultati ottenuti esprime il dirigente scolastico Francesco Giacchetta che sottolinea «il costante impegno dei docenti per la valorizzazione di ciascun alunno. Una scuola, la nostra, che fa dell’inclusione uno dei valori fondamentali. Queste vittorie non fanno altro che consolidare l’alto livello di professionalità del mio istituto».

L’Ipsia “Corridoni” apre le porte per gli open days domenica 17 gennaio e sabato 23 gennaio. Ci si può prenotare al link presente sul sito www.ipsiacorridoni.edu.it o al numero 3332033317