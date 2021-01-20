C’erano tutte le condizioni e le tentazioni per commettere una “uscita a vuoto”, ma Nicolas Marcolini ha compiuto un gesto che vale come parare un rigore in una finale. Qualche giorno fa, passeggiando lungo viale Trieste a Macerata con degli amici, ha visto un portafogli a terra e invece di intascarsi il contenuto che poteva essere ghiotto, è andato a consegnarlo in questura (leggi l’articolo). Il protagonista del gesto di onestà ed altruismo è il quasi 14enne portiere della squadra Giovanissimi 2007 della Maceratese, società che si congratula con il giovane.
Nicolas, non ti è passato nemmeno per la mente di tertelo?
«No no, non l’ho nemmeno aperto».
Ma quindi non sai a chi apparteneva?
«Per paura del Covid ho usato dei fazzoletti per portarlo alla polizia. E comunque non avrei preso i soldi, non è giusto. Magari erano di una vecchina che vive solo della pensione».
Immagino non eri mai stato in questura…ma il proprietario ti ha ricompensato?
«Non ho ricevuto nessuna telefonata, ma fa niente».
Tanto fair play fuori, ma sul campo come sei?
«Uguale, mi piace giocare in modo corretto».
Quale squadra tifi?
“Juve”.
Il tuo idolo?
«Buffon ora è un po’ vecchio, il portiere più forte adesso è Donnarumma».
Cosa ti hanno detto i compagni e mister Mattia Draisci dopo che sei finito sui giornali?
«Mi hanno fatto i complimenti, il mister scherzando mi ha detto che ho dimenticato di menzionarlo. Dovevo dire che l’altruismo era tutto merito di come lui mi allena».
Bravo Il futoro del paese è de voi giovani,seguita comportati così ,nel tempo sarai ripacato
Bravissimo, tutti si dovrebbero comportare come ti sei comportato tu, continua così
Un ragazzino da apprezzare non è di tutti oggi compiere un azione del genere poi con questa crisi economica capirete,bravo l’ onestà va premiata.
Bravissimo Nicolas, che il tuo esempio di onestà sia per tutti noi!! Complimenti a te, ma anche ai tuoi genitori che sicuramente ti hanno cresciuto trasmettendoti i giusti valori in cui credere! Ti auguro una vita piena di cose belle e di grandi soddisfazioni come questo gesto!
Grande atto di altruismo e di onesta” tutta la societa’ ti ringrazia.
Ti ….AUGURO…..LA SERIE
.A.!!!!!!!
Bravo Nicolas io sono una mamma di tre ragazzi onesti come te e sono orgogliosa di averli cresciuta con dei principi
Bravo il tuo esempio Vale per tutti noi
Complimenti ai genitori che lo hanno saputo educare e un bravissimo a Nicolas
L’ onestà non si compra. Bravo
Bravissimo! Questi sono i valori importanti nella vita!
Bravo…bravo bravo.rimani sempre onesto.. prima o poi la ricompensa arriva
Un tempo era prassi ricompensare con il 10% chi aveva ritrovato il portafogli…
Bravo nicolas ,però sarei stato al posto tuo aprivo il portafoglio mi prendevo il 10% di ciò che possedeva e dopo lo consegnavo alla polizia.
Bravo , ma dovrebbe essere nella normalità questi comportamenti e non fare notizia, purtroppo così non è quindi ancora bravo
due cose 1 ti chiami come mio figlio…sara’ perche porti un nome speciale ma sei un ragazzo speciale……pii mi dispiace chi e’ stato fortunato che nemmeno ti ha ringraziato pero’ non fa niente …e’ stato un gesto da grande eroeee ….ti auguro il meglio nella vita
Bravo. Hai dato un grande esempio ai tuoi amici.
Bravissimo Nicolas complimenti
Complimenti ai genitori!
Bravo come il nonno ‼️
è un gesto che ti fa onore…l’onestà è un grandissimo valore.Bravo continua sempre a comportarti in questo modo ..In molti crendono che il mondo sia dei furbi ma per fortuna questo ragazzino ha dimostrato che non è così …certo è che almeno un grazie il proprietario poteva dirglielo…Comunque onore a lui e alla sua famiglia che lo ha cresciuto con questi sani principi. ..Bravo!!!
Alberto Crucianelli Grazie , ma è tutto merito di mia nuora e di mio figlio che hanno saputo trasmettergli sani ed importanti valori
Complimenti a te e anche alla tua famiglia che ti hanno insegnato valori importanti
I meriti sono tutti tuoi della tua sensibilità e del tuo altruismo. Sicuramente la vita ricoscera’ I tuoi sentimenti.
Sicuramente oltre ad una brava persona diventerai forte pure a calcio…per fare questi gesti bisogna avere qualcosa sopra la media
L’inverno scorso ho trovato un portafoglio in centro a Civitanova Marche con 400 € all’interno , riconsegnato in questura , ma non mi sento un eroe , mi sento una persona che ha fatto una buona azione
Bravissimo e complimenti ai genitori che hanno fatto un buon lavoro !!!!
Un grande gesto ha fatto il ragazzo un semplice Grazie se lo meritava tutto
Peppe questo è l’articolo che volevo vedere. Complimenti a tuo nipote e alla famiglia, nonno compreso.
Bravo Nicolas e complimenti ai tuoi genitori!
Il tuo gesto è sinonimo di buona educazione e di sani principi
Un esempio per noi adulti… bravo Nicolas!
STIMA per il ragazzo e la sua famiglia.
Qualcosa di buono in Italia ancora c’è.
BRAVO ragazzo… Altro…
Bravo Nicolas ma almeno un grazie lo potevano dire complimenti
E quello che ho pensato anche io. Veramente insensibili. meriterebbero di perderlo nuovamente. E Però, che non gli venisse restituito…
Bravo,tutti dovrebbero seguire il tuo esempio
Mantieni sempre così onesto e leale.
Persone così sono più uniche che rare, continua così. Sei già un campione nella vita e sicuramente lo sarai anche nel calcio. Ben fatto.
Sarei proprio orgogliosa di avere un figlio come te! È perché conosco molti giovani con i tuoi stessi sani principi e le relative stupende famiglie che ho ancora speranza per il futuro. Se quando sarai maggiorenne entrerai in politica ti voterò sicuramente!