Da oggi e fino al 31 di gennaio, ci addentriamo nei giorni della merla ossia, i 3 giorni più freddi dell’anno.

Chiamati così per via della leggenda che viene narrata, e che ha per protagonista proprio una merla. La cui sopravvivenza era minacciata dal mese di gennaio, che all’epoca aveva solamente 28 giorni.

Riparatasi nella sua tana, la merla, riuscì a difendersi, ed il ventottesimo giorno si fece beffe di Gennaio. che per punirla chiese 3 giorni in prestito a Febbraio, nei quali scatenò violente tempeste.

In occasione di queste giornate, il poeta maceratese Mario Monachesi, ha voluto regalare a Cronache Maceratesi Junior questa poesia.

di Mario Monachesi

Dice ben la tradizione

che gennaio da una sberla

con il freddo dei tre giorni

battezzati “della merla”.

Ventinove e pure il trenta

con l’aggiunta del trentuno

tramontana e gelo fitto

non risparmia mai nessuno.

Certamente è una leggenda

ma dubbiosi a fine mese

per cappotti e sciarpe in lana

mai badare a queste spese.

E se poi davver la neve

coi suoi fiocchi scende lesta

noi siam pronti e ben coperti

su quel bianco a fare festa.

Per l’invece se c’è il sole

e per strada l’aria è bella

a un altr’anno rimandiamo

questa storica novella.