Le atlete civitanovesi del pattinaggio pronte per i campionati italiani di Pescara. Le restrizioni non fermano lo sport e il prossimo 6 e 7 marzo si disputeranno in Abruzzo i campionati per le categorie Ragazzi 12 e Ragazzi. Il Civitanova skating team ha continuato in questi mesi in sicurezza ad allenare all’aperto i suoi allievi che sono pronti per la competizione nazionale. A partire alla volta di Pescara Alessia Frisoli, Vittoria Germani, Daniele Soldi e Lara Givetti Alessi, con gli allenatori Moreno Monti e Debora Monti. La gara segna un momento importante per la vita agonistica di questi ragazzi e ragazze , che si allenano senza sosta nonostante la situazione pandemica che li circonda. La società ha sempre cercato di garantire loro i protocolli necessari per allenamenti in sicurezza e la stessa cosa sarà a Pescara dove si accederà alla competizione solo dietro la certificazione di un tampone negativo.