Viaggiatori seriali all’Alberghiero

Purtroppo non è questo il momento migliore per viaggiare ma le restrizioni Covid non fermano la possibilità di scoprire, attraverso la tecnologia, un diverso modo di esplorare il mondo. A testimoniarlo all’ipseoa Varnelli di Cingoli saranno Diego Contino e Samantha Centonze, viaggiatori seriali (con all’attivo 25 nazioni visitate finora) e fondatori del Travel Blog www.destinazioneavventura.it, attraverso il quale condividono con migliaia di visitatori ogni mese consigli pratici per organizzare in autonomia vacanze originali, tematiche e fuori dalle tradizionali rotte turistiche. «Siamo davvero felici di poter raccontare il nostro progetto all’interno di un Istituto alberghiero perché riteniamo che l’industria del turismo e dell’ospitalità sia sempre più interconnessa con il mondo digitale. I giovani studenti stanno, infatti, dimostrando un interesse sempre maggiore per queste nuove competenze perché hanno compreso quanto siano importanti e possano fare la differenza anche per il successo di professioni più tradizionali, come quelle legate alla cucina per esempio. Ormai per riuscire in qualsiasi attività imprenditoriale e poter competere sui mercati non basta lavorare bene ma bisogna anche saperlo raccontare. In un mondo così interconnesso, nessuno può più permettersi di prescindere dai mezzi digitali per promuovere le proprie attività. In questo senso, i travel blogger possono certamente rappresentare una risorsa importante» dichiarano i fondatori di Destinazione Avventura.

La testimonianza, ospitata a distanza grazie alla piattaforma Google Meet, è in programma venerdì 5 febbraio e sarà rivolta alle classi a indirizzo turistico. L’obiettivo dell’istituto è offrire una formazione il più concreta possibile e stimolare la conoscenza di strumenti digitali utili per il futuro, attraverso la realizzazione di una serie di Masterclass tematiche.

L’iniziativa realizzata dall’Istituto sotto la supervisione della Dirigente, dott.ssa Antonella Canova vedrà la partecipazione nel mese di febbraio di aziende, Enti e Associazioni provenienti da tutta Italia.

«Avevamo la necessità di portare in aula realtà territoriali, aziendali, associative in merito ai percorsi ex alternanza scuola lavoro, oggi chiamati Percorsi per le competenze trasversali di orientamento. Destinazione Avventura è un progetto di grande interesse per le classi di accoglienza turistica e dalla sezione dello sportivo/benessere/tempo libero grazie alle tante tematizzazioni del blog sotto il profilo turistico. Inoltre, il tema delle esperienze è il pivot dell’offerta che oggi viene proposta al turista e che la didattica cerca di rendere concreta anche con i contributi esterni alla scuola.»afferma il Prof. Oscar Piccinini, Responsabile Orientamento e Promozione dell’Istituto.