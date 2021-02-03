Dopo “l’anticipo” giocato dagli under18 a dicembre, da domenica 7 febbraio riprenderanno tutti i campionati di pallanuoto giovanili del girone Marche-Umbria. Saranno partite con la formula del concentramento, si giocheranno dopo aver effettuato a tutti i partecipanti il tampone antigenico rapido e rispettando il protocollo Fin. Si svolgeranno concentramenti per ogni categoria, uno al mese, a febbraio e a marzo, dall’under 12 all’under 20 per il maschile, under 14 e under 16 per la femminile. La società Npn Tolentino parteciperà ai campionati under18, Under16 e Under14 per il settore maschile e under14 e Under16 per il settore femminile. Saranno proprio gli Under16 maschili a scendere in acqua per primi, i ragazzi tolentinati affronteranno i pari età proprio domenica 7 febbraio in casa dalle ore 16.30. Ecco il calendario degli incontri: 1° giornata domenica 7 febbraio 2021 Girone 1 – Piscina Comunale Tolentino, ore 16,30 Pn Tolentino – BGT San Severino, ore 18 LRN Perugia”B”- BGT San Severino, ore 19,15 LRN Perugia”B”- Pn Tolentino. Le partite potranno essere seguite grazie alla diretta streaming disponibile sul canale youtube #YOUTUBENPNTOLENTINO (clicca qui https://bit.ly/348TjUi). Le altre società partecipanti sono Vela Nuoto An, T.M.Pn Moie, NPN Fermo, LRN Perugia”A”, Pol.Pian del Bruscolo, Jesina Pn. La domenica successiva sarà la volta degli under18 che scenderanno in acqua secondo il seguente calendario: 1°Giornata domenica 14 febbraio 2021 Girone 2- Piscina Pellini di Perugia ore 13,30 LRN Perugia – NPn Fermo, ore 14.40 BGT S.Severino – Pn Tolentino, ore 15.30 BGT S.Severino – NPn Fermo, pre 16.20 LRN Perugia – Pn Tolentino, re 17.10 NPn Fermo – Pn Tolentino, ore 18 LRN Perugia – BGT S.Severino. Le altre società partecipanti sono Vela Nuoto An, T.M.Pn Moie, Pol.Pian del Bruscolo. Domenica 21 febbraio scenderanno in acqua le due formazioni della categoria under14 maschile.