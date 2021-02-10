Hai già scelto la tua maschera di Carnevale? L’hai fatta in casa, magari, con materiale di riciclo o l’hai acquistata o hai preferito riutilizzare quella di tuo fratello o sorella?

In passato abbiamo fatto la cronaca di ciò che accadeva nelle feste di Carnevale cittadine o scolastiche. Quest’anno abbiamo deciso di scrivere, grazie al tuo contributo, la cronaca del nostro Carnevale casalingo. Così è nato il contest “Cronache di Carnevale”.

Per rendere speciale questo strano Carnevale mantenendo anche la tradizione, Cronache Maceratesi Junior invita le sue giovani lettrici e i suoi giovani lettori a raccontare il Carnevale con una foto o un video. In palio per il vincitore un buono per un pranzo con la famiglia nel ristorante “Di Gusto” in piazza Cesare Battisti Macerata.

Partecipare è molto semplice, seguite questo semplice regolamento: