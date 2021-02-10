venerdì, Settembre 12, 2025
Arriva “Cronache di Carnevale”,
il contest in maschera

Hai già scelto la tua maschera di Carnevale? L’hai fatta in casa, magari, con materiale di riciclo o l’hai acquistata o hai preferito riutilizzare quella di tuo fratello o sorella?
In passato abbiamo fatto la cronaca di ciò che accadeva nelle feste di Carnevale cittadine o scolastiche. Quest’anno abbiamo deciso di scrivere, grazie al tuo contributo, la cronaca del nostro Carnevale casalingo. Così è nato il contest “Cronache di Carnevale”.
Per rendere speciale questo strano Carnevale mantenendo anche la tradizione, Cronache Maceratesi Junior  invita le sue giovani lettrici e i suoi giovani lettori a  raccontare il Carnevale con una foto o un video. In palio per il vincitore un buono per un pranzo con la famiglia nel ristorante “Di Gusto”  in piazza Cesare Battisti  Macerata.

Illustrazione di Chiara Cognigni

Partecipare è molto semplice, seguite questo semplice regolamento:

  • Mandateci la vostra foto o un breve video (massimo un minuto) in maschera, da soli, insieme a parenti, amici o animali domestici. Inserite nome, cognome, età e il comune in cui vivete. Se volete potete anche raccontare cosa avete fatto e come avete scelto la vostra maschera.
  • Dopo di che inviateci le foto via whatsapp al  3313307773 o via mail a junior@cronachemaceratesi.it. Se preferite potete semplicemente taggarci nelle vostre foto su facebook (“Cronache Maceratesi Junior”) e su instagram (“cronachejunior”)
  • Le foto dovranno essere inviate entro la mezzanotte di martedì 16 febbraio. Oltre ad essere pubblicate su Cm Junior, saranno votate attraverso i social.
  • Mercoledì 17 febbraio prenderà il via la votazione. Tutte le foto e i video saranno postati sul profilo Instagram di Cm Junior. Per votare basterà mettere un “mi piace” alla foto. Le votazioni termineranno giovedì febbraio alle 22. Vincerà la foto o il video che avrà ottenuto più “mi piace”
  • La giovane vincitrice o il giovane vincitore riceverà il  buono pranzo da consumare con la famiglia al ristorante “Di Gusto” di Macerata.

 

