Anche quest’anno, nel mese di febbraio, è stata organizzata la “Settimana Culturale”, rivolta a tutte le alunne e a tutti gli alunni delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo “Don Bosco” di Tolentino.

«Gli studenti, attraverso una didattica innovativa – scrive la scuola – sperimentano attività stimolanti e appassionanti, mirate al recupero e al potenziamento delle competenze disciplinari soprattutto di Italiano e di matematica.



Gli alunni, attraverso esercitazioni mirate, visione di filmati anche alla Lim e l’utilizzo delle nuove tecnologie, vengono coinvolti nel mondo dei giochi linguistici e logico-matematici che trovano applicazione nelle attività laboratoriali svolte nella modalità interdisciplinare. Ciò per garantire agli alunni, anche in questa situazione di emergenza sanitaria, una didattica coinvolgente e che abbia a cuore i bisogni di tutti e di ciascuno in un’ottica di empatia e di inclusione».