Il Carnevale si avvicina e sta entrando nelle case di bambini e bambine della provincia di Macerata. Continuiamo a raccontarvi cosa sta accadendo attraverso i racconti dei giovani e delle giovani partecipanti al contest “Cronache di Carnevale”. Potete inviare i vostri video e le vostre foto fino alla mezzanotte di martedì 16 febbraio. Le votazioni prenderanno il via mercoledì 17 febbraio e si chiuderanno giovedì 18. Se anche tu vuoi partecipare leggi il regolamento in fondo all’articolo.

DAL PASSATO ARRIVA LA FAMIGLIA ADDAMS – Una intera famiglia in maschera…. non poteva che essere La Famiglia Addams il soggetto scelto per il gruppo. La “cronaca ” di questa maschera arriva dal passato quando si poteva festeggiare in gruppo, a differenza di questo anno. Hanno partecipato Claudia, Federico, Lucio, Sara, Francesco, Susy e Sandro. «Io (Mercoledì), mio marito (Gomez) e mio figlio – racconta Claudia – siamo di Montecosaro. Nella foto ci sono anche mia madre e mia sorella con i rispettivi compagni, di Sant’Elpidio a Mare. Ci siamo vestiti così un paio di anni fa, perché ci eravamo ridotti un po’ all’ultimo con i costumi ma volevamo vestirci in gruppo per far divertire nostro figlio e a parte il trucco, questa maschera non richiedeva molto. Poi siamo andati in una bocciofila, dove però gli unici adulti vestiti eravamo noi».

I MINIONS A PIORACO – Amelie, 7 anni e Gioele, 5 anni, abitano a Pioraco. La loro casa è stata invasa dai Minions, i protagonisti del noto cartone “Cattivissimo me”. «Siamo in fissa con i Minions e quindi abbiamo deciso di organizzare questa mascherata». La loro maschera non è fatta solo di abiti ma anche di buffissime facce con cui hanno interpretato i loro personaggi preferiti in una sorta di fumetto fatto a casa.

I MILLE VOLTI DI GIORGIA – Per Giorgia, 8 anni di Macerata, è Carnevale praticamente tutto l’anno. «Ama fare i party con gli amici – racconta la mamma – cambiando spesso i costumi e facendo le sfilate in casa». Purtroppo sono tempi duri per Giorgia che causa restrizioni Covid non può dare feste e quindi, quale occasione migliore del contest di Cm Junior per tirare fuori dal baule tutti i suoi travestimenti e sfilare per casa in maschera?

Pure tu hai delle idee e delle foto originali e divertenti da inviare? Partecipa al contest, è molto semplice, segui il regolamento: