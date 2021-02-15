Il Carnevale è puro divertimento ma dietro alle maschere ci sono anche desideri, aspirazioni o voglia di imitare i familiari o i propri idoli. I lettori e le lettrici di Cronache Maceratesi Junior continuano a sorprenderci raccontandoci il loro Carnevale, quest’anno necessariamente più intimo ma non meno partecipato. Il contest, “Cronache di Carnevale” è ancora aperto fino alla mezzanotte di domani martedì 16 febbraio, potrete inviarci le vostre foto e i vostri video. il giorno seguente, mercoledì 17 si procederà con la votazione si Instagram che si concluderà il 18 febbraio. Per partecipare, non basta che, seguire le semplici regole in fondo all’articolo.

Bruno 6 anni Montecosaro

UN DOTTORE SPECIALE A MONTECOSARO. Non fatevi ingannare dalla giovane età, il dottore è veramente un esperto. Bruno 6 anni di Montecosaro, per ora si dedica a dare assistenza medica a tutti i suoi amici animali che ne hanno bisogno. E chi di questo periodo non ha bisogno di assistenza medica? Ci pensa Bruno. «E’ nato tutto per gioco, giocando con tante cose che abbiamo recuperato per casa – raccontano i genitori – alla fine però, la situazione si è protratta nel tempo, tanto che il dottor Bruno ci ha preso gusto.»

DIEGO IL CAPPELLAIO MATTO – Sembra appena uscito da un film di Tim Burton ed è pronto a regalarci momenti stravaganti. Diego Castignani 10 anni di Civitanova per questo Carnevale ha deciso di lasciare un preciso messaggio: «Non credere alle favole, scrivile». E sicuramente regala a tutti noi momenti di allegria, con tutti i suoi colori e la sua originalità.

OTTAVIA PITTRICE IMPROVVISATA – «Questo costume è legato alla figura del nonno -spiegano i genitori – che molti anni fa è stato pittore». Ottavia di Macerata, ha voluto regalare momenti d’arte. Cercando anche di dipingere, un carnevale scanzonato, all’insegna del divertimento e della spensieratezza. E perché no, anche colorato.

CARNEVALE DI CARTAPESTA Biancaneve, che si fa accompagnare da un robot? Tutto può succedere nel mondo delle favole, in una rivisitazione 2.0 della celebre favola.

Paolo e Francesca, fratello e sorella, di Macerata, hanno voluto portare un Carnevale in maschera, con abiti creati da loro genitori In cartapesta, dando libero sfogo alla creatività.

Anche tu hai delle idee e delle foto originali e divertenti da inviare? Partecipa al contest, è molto semplice, segui il regolamento: