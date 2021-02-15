“Cronache di Carnevale” continua a raccontare ciò che accade nelle case delle nostre giovani lettrici e dei nostri giovani lettori. Tanti sono coloro che hanno deciso di partecipare al contest organizzato per valorizzare questo carnevale fuori dagli schemi, senza feste in piazza o nei locali.

Jacopo Mariotti TolentinoTHE SHOW MUST GO ON A TOLENTINO – Jacopo Mariotti, di Tolentino, per questo Carnevale ha deciso di essere un po’ “Bhoemian Rhapsody” e trasformarsi nel celebre cantate dei Queen Freddie Mercury.

dimostrando che la musica del gruppo rock, piace a tutte le età.

Il giovane Jacopo, ispirato dalla visione del film che racconta la vita del cantante, assieme ai suoi genitori, ha deciso di trasformare il salotto di casa sua nel Wembley Stadium, dando vita ad una scoppiettante performance e portando una sferzata di energia tra le mura domestiche.

UN PIRATA A CIVITANOVA? – Lanciato l’allarme Civitanova. Dove è stato avvistato un giovane e temuto pirata, che sa perfettamente il fatto suo. E’ stato identificato come Isaia Monteverde, 7 anni, il quale ha voluto trasformare casa sua in un Vascello, andando a caccia di tesori nascosti.

Pure tu hai delle idee e delle foto originali e divertenti da inviare? Partecipa al contest, è molto semplice, segui il regolamento: