Una box carnevalesca a sorpresa per ogni bambino e bambina di Sarnano. E’ l’iniziativa dell’associazione commercianti che ha pensato e ripensato il Carnevale 2021. «L’anno appena trascorso è stato destabilizzante per tutti; adulti e piccini si sono visti stravolgere la quotidianità. Mancano gli abbracci, manca l’incontrarsi, giocare insieme al parco, fare sport ed ora sarebbe mancato tantissimo il Carnevale – si legge in una nota del direttivo – . I bambini non potevano perdersi la gioia di mascherarsi, travestirsi e tutto ciò che circonda questa festa tanto attesa. Sapevamo che le restrizioni non avrebbero consentito i festeggiamenti, così un paio di settimane fa abbiamo iniziato a reinventare il Carnevale. L’idea? Abbiamo immaginato lo stupore nei loro occhi, la gioia di scartare e trovare dei gadget per il travestimento, ma soprattutto dei dolci da condividere in famiglia.

Dopo varie riunioni, rigorosamente online, abbiamo iniziato a coordinare le varie aziende. I forni associati (Forno Canzonetta, La Coccinella Golosa, l’Arte del Pane e panificio Ascenzi di Prosperi Moreno) si sono subito messi al lavoro spinti dal desiderio di far felici i nostri bambini. Un enorme ringraziamento va all’Andrea Bocelli Foundation, sempre vicina al nostro paese, in particolare la dottoressa Laura Biancalani, la quale ha accolto con molto piacere la nostra iniziativa. L’Abf ha partecipato al nostro progetto in collaborazione alla direzione generale Coal che, grazie alla generosità del direttore generale Buoso, ci ha fatto dono dei gadget carnevaleschi. Ringraziamo l’amministrazione del Comune di Sarnano, che, anche in questa occasione, ha deciso di supportarci. Ringraziamo le aziende leader del nostro territorio che hanno voluto condividere la nostra iniziativa: Laminox srl, la ditta Vallesi srl, la Sarnano Terzo Millennio Srl, e tutti gli associati che si sono adoperati per la realizzazione dell’evento. Confidiamo che questo gesto possa essere simbolo di ripartenza per noi tutti per un futuro di collaborazione, vicinanza, coesione e unione. Ripartiamo dalle basi, dalle radici, dalle tradizioni… ripartiamo dai bambini». Le box sono state consegnate al nido, alla materna, alle elementari, alle scuole medie, alla casa di riposo e alla Casa del cuore di Pian Di Pieca.