Sono iniziate questa mattina le votazioni Instagram che decreteranno il vincitore o la vincitrice del contest Cronache di Carnevale”. Avete inviato a Cronache Maceratesi Junior molte foto e video in cui avete raccontato come avete vissuto la festa più pazza dell’anno, anche se quest’anno “limitata” dalle norme anticontagio. Possiamo affermare, con assoluta certezza, che è stato, se pur atipico un Carnevale all’insegna del divertimento e della spensieratezza e un momento di condivisione a scuola o in famiglia. Avete colorato, dipinto, cucinato, giocato e recitato. Vi proponiamo la sfilata finale degli ultimi partecipanti al contest.

Ma non finisce qui, il bello arriva ora. Non dimenticatevi di andare a votare all’interno della nostra pagina instagram: cronachejunior, la foto che vi ha colpito di più. Basta un semplice “mi piace”. Per maggiori informazioni andate in fondo all’articolo. Avete tempo fino a domani (giovedì 18 febbraio, alle 22, affrettatevi.

MASHA E ORSO proprio ad Appignano. Si tratta di questa simpatica bambina, Greta di 2 anni e il suo tenero orsacchiotto. Chissà quali avventure li attendono?

UNA FAMIGLIA TOAST? – Carnevale è proprio una festa stravagante e d’altronde si sa, a Carnevale sono anche tutti più golosi. Forse è proprio la fame che ha spinto mamma Barbara, papà Luca e i piccoli Rebecca, Elena e Leonardo di Cingoli, a vestirsi in questo modo. Sicuramente, un idea appetitosa.

DA CORRIDONIA ALLE HAWAII dato che non ci si può spostare fisicamente, la famiglia Gelsomini ha deciso di viaggiare con la fantasia. Trasformando la loro casa di Corridonia in una piccola spiaggia delle Hawaii.

DALLE HAWAII A CORRIDONIA PARTE DUE – Vacanza immaginaria nel paradiso tropicale anche per le cuginette di Corridonia Anna e Sofia, che sembra, dalla foto, si stiano proprio godendo l’aria di mare.

TEMPERATURA SOTTO ZERO A LORO PICENO causa neve. Che sia stata la giovane Silvia “Elsa di Frozen” a far nevicare, Tanta la voglia di giocare nella neve che non è riuscita a resistere.

CHE FREDDO AD APPIGNANO – Piccola Chiara tu ne sai qualche cosa? Il tuo sorrisone, fa pensare che tu ne abbia combinata un altra delle tue. Però si sa, a Carnevale ogni scherzo vale.

UNA SIMPATICA TOPOLINA si nasconde nei boschi di Corridonia, si tratta della giovane Giulia di Stasio

THE FLASH pronta a salvare il mondo, il più veloce possibile da Montecassiano. La giovane blogger Diola ha voluto celebrare con rapidità il suo Carnevale.

SUPERMAN SOLCA I CIELI DI CIVITANOVA avvistato sia ieri pomeriggio che questa mattina, che spettacolo emozionate. Il nostro Clark Kent nella vita di tutti i giorni è Andrea.

NON CI SI CREDE IRON MAN A SCUOLA, proprio a Macerata, e nel giorno di Carnevale oltretutto. Questa festa non finisce mai di stupire e Francesco è rpoprio entrato nella parte con tanto di ciuffo rosso.

NORA & NORA – Nora di Cingoli si sdoppia per dare il via alla rivalità più antica del mondo, il gatto e il topo, chi avrà la meglio?

Oggi, mercoledì 17 febbraio, termina il contest “Cronache di Carnevale”. Ricordiamo che, all’interno della pagina instagram cronachejunior, prenderà il via la votazione delle foto che avete inviato. Scegliete la più bella tramite un semplice “mi piace” la foto che riceverà il maggior numero “mi piace” riceverà un un buono pranzo, valido per tutta la famiglia da Di Gusto.

Le votazioni termineranno domani, giovedì 18, alle 22. Successivamente saranno contati i voti per ogni foto, e proclamato il vincitore. In Bocca a lupo.