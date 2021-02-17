giovedì, Settembre 18, 2025
Cronache di Carnevale, via alle votazioni
Sfilano le ultime maschere

CONTEST - Carrellata dei partecipanti al contest. Votate i vostri preferiti sulla pagina Instagram https://www.instagram.com/cronachejunior/

42

Sono iniziate questa mattina le votazioni Instagram che decreteranno il vincitore o la vincitrice del contest Cronache di Carnevale”. Avete inviato a Cronache Maceratesi Junior molte foto e video in cui avete raccontato come avete vissuto la festa più pazza dell’anno, anche se quest’anno “limitata” dalle norme anticontagio. Possiamo affermare, con assoluta certezza, che è stato, se pur atipico un Carnevale all’insegna del divertimento e della spensieratezza e un momento di condivisione a scuola o in famiglia. Avete colorato, dipinto, cucinato, giocato e recitato. Vi proponiamo la sfilata finale degli ultimi partecipanti al contest.

Ma non finisce qui, il bello arriva ora. Non dimenticatevi di andare a votare all’interno della nostra pagina instagram: cronachejunior, la foto che vi ha colpito di più. Basta un semplice “mi piace”. Per maggiori informazioni andate in fondo all’articolo. Avete tempo fino a domani (giovedì 18 febbraio, alle 22, affrettatevi.

Greta 2 anni Appignano

MASHA E ORSO proprio ad Appignano. Si tratta di questa simpatica bambina, Greta di 2 anni e il suo tenero orsacchiotto. Chissà quali avventure li attendono?

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara; Francesco; Elena, Rebecca e Leonardo di Tolentino

UNA FAMIGLIA TOAST?  – Carnevale è proprio una festa stravagante  e d’altronde si sa, a Carnevale sono anche tutti più golosi. Forse è proprio la fame che ha spinto mamma Barbara, papà Luca e i piccoli Rebecca, Elena e Leonardo di Cingoli, a vestirsi in questo modo. Sicuramente, un idea appetitosa.

Famiglia Gelsomini di Corridonia

DA CORRIDONIA ALLE HAWAII dato che non ci si può spostare fisicamente, la famiglia Gelsomini ha deciso di viaggiare con la fantasia. Trasformando la loro casa di Corridonia in una piccola spiaggia delle Hawaii.

 

Anna e Sofia di Corridonia

DALLE HAWAII A CORRIDONIA PARTE DUE  – Vacanza immaginaria  nel paradiso tropicale anche per le cuginette di Corridonia Anna e Sofia, che sembra, dalla foto, si stiano proprio godendo l’aria di mare.

Silvia Schiavoni 4 anni Loro Piceno

TEMPERATURA SOTTO ZERO A LORO PICENO causa neve. Che sia stata la giovane Silvia “Elsa di Frozen” a far nevicare, Tanta la voglia di giocare nella neve che non è riuscita a resistere.

 

 

Chiara Gentili di Appignano

 

CHE FREDDO AD APPIGNANO –  Piccola Chiara tu ne sai qualche cosa? Il tuo sorrisone, fa pensare che tu ne abbia combinata un altra delle tue. Però si sa, a Carnevale ogni scherzo vale.

Giulia di Stasio di Corridonia

UNA SIMPATICA TOPOLINA si nasconde nei boschi di Corridonia, si tratta della giovane Giulia di Stasio

 

Diola Beshiri 2 anni di Montecassiano

THE FLASH pronta a salvare il mondo, il più veloce possibile da Montecassiano. La giovane blogger Diola ha voluto celebrare con rapidità il suo Carnevale.

Andrea di Civitanova

SUPERMAN SOLCA I CIELI DI CIVITANOVA avvistato sia ieri pomeriggio che questa mattina, che spettacolo emozionate. Il nostro Clark Kent nella vita di tutti i giorni è Andrea.

 

Francesco di Macerata

NON CI SI CREDE IRON MAN A SCUOLA, proprio a Macerata, e nel giorno di Carnevale oltretutto. Questa festa non finisce mai di stupire e Francesco è rpoprio entrato nella parte con tanto di ciuffo rosso.

 

Nora &Nora di Cingoli

NORA & NORA – Nora di Cingoli si sdoppia per  dare il via alla rivalità più antica del mondo,  il gatto e il topo, chi avrà la meglio?

 

Oggi, mercoledì 17 febbraio, termina il contest “Cronache di Carnevale”. Ricordiamo che, all’interno della pagina instagram cronachejunior, prenderà il via la votazione delle foto che avete inviato. Scegliete la più bella tramite un semplice “mi piace” la foto che riceverà il maggior numero “mi piace” riceverà un un buono pranzo, valido per tutta la famiglia da Di Gusto.

Le votazioni termineranno  domani, giovedì 18, alle 22. Successivamente saranno contati i voti per ogni foto, e proclamato il vincitore. In Bocca a lupo.

 

 

