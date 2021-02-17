giovedì, Settembre 18, 2025
San Valentino in maschera,
un Carnevale di amicizia e gentilezza

BELFORTE - La scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo, Simone de Magistris, di Caldarola, ha unito le due feste di questa settimana

I bambini della scuola dell’infanzia di Belforte del Chienti

La scuola dell’infanzia di Belforte del Chienti dell’istituto comprensivo, Simone de Magistris, di Caldarola, ha voluto unire San Valentino e Carnevale in quanto, spiega la maestra Antonella «il giovedi grasso cadeva sotto il periodo di San Valentino, abbiamo pensato che il tema fosse proprio il cuore, cioè l’amore, l’amicizia, l’affetto, il rispetto, la gentilezza». Proprio per questo cuori e maschere sono stati il tema proposto ad alunni e alunne.

Con il Covid si può bloccare tutto, ma non l’allegria e la spensieratezza dei bambini e delle bambine chee grazie a questa iniziativa, «si sono divertiti molto» racconta la maestra, che aggiunge: «nonostante la situazione epidemiologica, siamo riusciti a festeggiare nel rispetto di tutte le norme anti-covid».

Bambini e bambine hanno realizzato mascherine a forma di cuore e cappellini con cuoricini, pagliaccetti con la pittura e con cartoncini e mascherine varie.
L’istituto partecipa a Cronache di Carnevale, il contest  di Cronache Maceratesi. Le votazioni sono iniziate oggi e avrai tempo fino a domani (giovedì 18 febbraio) alle 22  per regalare un “mi piace”  alla maschera che preferisci all’interno della pagina instagram cronachejunior.
Chi avrà più like vincerà un pranzo al ristorante Di Gusto a Macerata.

 

 

 

alcuni degli oggetti realizzati dai ragazzi della scuola di Belforte del Chienti

 

un clown realizzato dai ragazzi della scuola dell’infanzia di Belforte

 

 

 

