La scuola dell’infanzia di Belforte del Chienti dell’istituto comprensivo, Simone de Magistris, di Caldarola, ha voluto unire San Valentino e Carnevale in quanto, spiega la maestra Antonella «il giovedi grasso cadeva sotto il periodo di San Valentino, abbiamo pensato che il tema fosse proprio il cuore, cioè l’amore, l’amicizia, l’affetto, il rispetto, la gentilezza». Proprio per questo cuori e maschere sono stati il tema proposto ad alunni e alunne.

Con il Covid si può bloccare tutto, ma non l’allegria e la spensieratezza dei bambini e delle bambine chee grazie a questa iniziativa, «si sono divertiti molto» racconta la maestra, che aggiunge: «nonostante la situazione epidemiologica, siamo riusciti a festeggiare nel rispetto di tutte le norme anti-covid».

Bambini e bambine hanno realizzato mascherine a forma di cuore e cappellini con cuoricini, pagliaccetti con la pittura e con cartoncini e mascherine varie.

L’istituto partecipa a Cronache di Carnevale, il contest di Cronache Maceratesi. Le votazioni sono iniziate oggi e avrai tempo fino a domani (giovedì 18 febbraio) alle 22 per regalare un “mi piace” alla maschera che preferisci all’interno della pagina instagram cronachejunior.

Chi avrà più like vincerà un pranzo al ristorante Di Gusto a Macerata.