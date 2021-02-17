Ciack si gira. Ad Appignano il film è “La battaglia allo strano Covid” con il quale si conclude la carrellata di presentazione dei partecipanti al contest “Cronache di Carnevale”. Seguiranno poi, fino a domani, giovedì 18 febbraio alle 22 le votazioni all’interno della pagina instagram cronachejunior.

Per la regia di Elisa Tavoloni, va in scena il cortometraggio, che vede protagonisti i giovani attori Mia ed Enea. La produzione vanta anche la partecipazione di un attrice d’eccezione, la cagnolina Lola, alla quale però tocca il ruolo dell’antagonista. E’ lei che interpreta il cattivo Coronavirus, che infesta la povera mano, interpretata da Mia. Però grazie ad una coraggiosa ed impavida Amuchina, interpretata da Enea, che proprio con il coraggio dell’Enea di Omero salva Mia, e sconfigge il covid-19.

«I bambini si sono divertiti molto a fare questo siparietto – racconta mamma Elisa – vivere questo periodo ha influito anche sul Carnevale. Ma l’ironia e la felicità non devono mancare mai. Soprattutto in un periodo come questo che stiamo vivendo».

Correte a votare la foto che vi ‘è piaciuta di più. Come fare? Attraverso un semplice “mi piace” alla foto che preferite. Le trovate tutte all’interno della pagina instagram cronachejunior. Le votazioni si terranno da oggi, mercoledì 17 febbraio, fino alle 22 di domani, giovedì 18 febbraio. Dopo di che verrà proclamato il vincitore del buono pranzo per tutta la famiglia al ristorante Di Gusto in piazza Cesare Battisti di Macerata.