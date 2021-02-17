I capolavori d’arte della pinacoteca civica “Tacchi Venturi” di San Severino finiscono su Tik Tok, il social che spopola tra i giovani, grazie agli studenti e alle studentesse dell’Istituto tecnico “Eustachio Divini”. I ragazzi e le ragazze della classe 3 G hanno infatti realizzato diversi video, “pillole” per immagini della durata che va dai 10 ai 15 secondi, grazie ad un progetto che ha coinvolto i docenti Roberta Sorrentino, Alessandro Castelleti, Stefano Ciocchetti e Cecilia Paciaroni. «Sette clip dedicate ai capolavori che la raccolta d’arte settempedana custodisce gelosamente ma che, anche grazie ai social, ora potranno essere conosciuti, e apprezzati, dal mondo intero – si legge nel comunicato del Comune -. Le opere nei video su Tik Tok si animano e dialogano tra loro e lanciano messaggi già seguiti e visualizzati da tanti utenti. Dopo tante iniziative lanciate nei mesi della quarantena, le raccolte d’arte cittadine si adeguano ai tempi e alle necessità. E lo fanno raccontando con un taglio scherzoso e divertente una materia non sempre alla portata di tutti. Sono molti i musei italiani sbarcati anche su Tik Tok dopo una challenge ormai famosa lanciata dalla coppia Ferragnez». A promuovere la geniale idea degli studenti del “Divini” e dei loro prof anche l’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, che l’ha subito sposata insieme all’Amministrazione comunale: «La cultura è viva, nonostante tutto. La proposta dei nostri ragazzi la rende anche più vivace e questo è veramente lodevole!».