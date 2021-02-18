“Cicci Cocco il teatro sul comò” l’iniziativa promossa da Atgtp, Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata e Amat, Associazione Marchigiana Attività Teatrali prenderà il via domenica 21 febbraio.

Si tratta di una rassegna online ricca di giochi, laboratori e spettacoli per passare un pomeriggio in famiglia. La rassegna prevede, spettacoli e attività laboratoriali online, con la visione di episodi video accompagnati da attività laboratoriali pensate ad hoc per la fascia di età dell’infanzia e le famiglie. Un’innovativa proposta che offre al pubblico di bambini e genitori un’occasione di intrattenimento e di gioco insieme, con tante proposte divertenti dove la partecipazione attiva della famiglia è indispensabile per la riuscita dell’attività.

L’intera rassegna va in onda live sulla piattaforma gratuita Zoom (scaricabile da tutti i motori di ricerca), il biglietto dello spettacolo-laboratorio è di 8 euroa famiglia, acquistabile online tramite il servizio vivaticket.

Gli eventi di “Cicci coccò, il teatro sul comò” avranno tutti di domenica pomeriggio, sempre alle 17. Ogni spettacolo avrà la durata di 50minuti. Le messe in scena saranno cinque:

21 febbraio, lo spettacolo-laboratorio Il Cuoco Alfredo e la mamma vegetariana, della compagnia Atgtp, con Simone Guerro. Protagonista un piccolo burattino, affettuoso e sincero, sempre alla ricerca di golosità da gustare e che sogna di fare il cuoco. Il laboratorio è dedicato alla cucina, per prepararsi una merenda da fare insieme, live anch’essa

28 febbraio, Storie con le gambe per bambini a distanza di Atgtp, con Lucia Palozzi, per un pomeriggio intimo e coinvolgente, fatto di parole, voci e immaginazione.

7 marzo in onda c’è la compagnia Lagrù Ragazzi con lo spettacolo-laboratorio Le mani parlanti, dedicato al linguaggio e alla costruzione dei burattini.

14 marzo il Teatro del Drago con Dare un nome alle stelle, in cui le parole dello scrittore Gianni Rodari, faranno da filo conduttore ad attività fantasiose grazie alle quali ogni partecipante potrà dare vita al proprio personaggio-stella.

21 marzo con Il Gatto con gli stivali, lo spettacolo appositamente creato per la visione online da Campsirago Residenza, in scena la giovane compagnia Riserva Canini che nel 2014 ha ricevuto il Premio Eolo come miglior compagnia “per aver saputo rinnovare il linguaggio del Teatro di Figura in Italia”.

per informazioni: Informazioni: Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, biglietteria@atgtp.it, tel 0731.56590 (da lunedì al venerdì orario 9-13).