Un altro traguardo per gli studenti e delle studentesse dell’Ipsia “Renzo Frau” di Sarnano. La Commissione giudicatrice del concorso “Un viaggio nelle Marche”, seconda edizione, bandito dalla Sezione Sipbc-Onlus (Società italiana per la protezione dei beni culturali) della Regione Marche ha selezionato il progetto dell’Istituto quale vincitore di questa edizione.

Il video, intitolato “Borghi a colori”, è stato realizzato dai ragazzi e dalle ragazze delle classi quarte ad indirizzo Chimico-Biologico e Meccanica. Protagonisti le studentesse Mariachiara Bettucci, Valentina Ciabattoni e Valentina Petrocchi del 4°A e gli studenti Marco Gobbi e Samuele Illuminati del 4°Mat che hanno portato avanti il progetto anche grazie alla fondamentale guida dei docenti Stefania Posa e Cinzia Lattanzi ed all’aiuto tecnico dell’esperto Stefano Sebastianelli.



Un lavoro che mette in evidenza le peculiarità di alcuni dei più bei borghi dell’entroterra marchigiano, con uno sguardo attento sulla città, la natura circostante e gli abitanti che caratterizzano questi luoghi.

L’elaborato video, che ha consentito di conquistare il primo posto, garantirà alle due classi quarte anche la partecipazione ad una lectio magistralis sul Patrimonio del territorio marchigiano, un incontro che si terrà online con il professor Rodolfo Bersaglia e che ospiterà anche la cerimonia ufficiale di premiazione.