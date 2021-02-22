martedì, Settembre 23, 2025
Un “dalmata” a pranzo da Di Gusto

MACERATA - Francesco Basilici di Corridonia ha consumato ieri con la famiglia il pranzo vinto partecipando a "Cronache di Carnevale". I titolari del ristorante: «Siamo contenti di aver donato un po' di spensieratezza»

47

 

Francesco Basilici, e la sorella Maria Chiara al ristorante Di Gusto di Macerata

Con tutta la sua gioia, lo avete riconosciuto? Si tratta proprio di Francesco Basilici. Il giovane dalmata, vincitore del contest “Cronache di Carnevale” con 430 voti, assieme alla sua famiglia, ieri, si è goduto un festoso pranzo al ristorante Di Gusto in piazza Cesare Battisti a Macerata. Ad accoglierlo Marco e Lucia Guzzini, titolari del ristorante. «Siamo stati molto contenti  – raccontano – che ci sia stata questa occasione per far divertire bambini e bambine in un momento così difficile in cui c’è grande bisogno di spensieratezza. Il nostro augurio è che si possa tornare presto a stare insieme in allegria come eravamo abituati»

Il suo Carnevale è nato come un’azione spontanea da parte delle sorelle, che si prendono spesso cura del fratellino di 8 anni passando molto tempo con lui.  Il suo make up ha conquistato il pubblico di Instagram e ha ottenuto un pieno di “mi piace”. E la festa è proseguita ieri con il pranzo domenicale in famiglia al ristorante Di Gusto.

Ringraziamo anche i numerosissimi partecipanti che hanno reso possibile la realizzazione del contest di Cronache di Carnevale, regalando a tutti noi momenti di allegria e convivialità, in un periodo così delicato.

 

 

 

 

