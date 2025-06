Ancora belle soddisfazioni per il giovanissimo centauro tolentinate Fabio Santecchia. Dopo tutte le difficoltà dovute alla pandemia che ha condizionato le gare dello scorso anno, proprio nei giorni scorsi, è stato premiato come secondo classificato nella propria categoria di motocross/crosscountry a livello regionale della Uisp 2020. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il circuito di Monterosato di Fermo. Infatti a seguito dei risultati raggiunti nel corso delle gare disputate lo scorso anno, è riuscito a salire sul secondo gradino del podio a soli 9 anni, dimostrando di avere un bel talento alla guida della sua moto. In questo nuovo anno agonistico Fabio Santecchia corre per i colori del Asd Moto Club Tolentino. Ora lo attende una nuova stagione agonistica in giro per i circuiti di cross delle Marche e non solo visto che parteciperà anche alle selezioni nazionali del centro Italia.