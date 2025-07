L’I.C. “B. Gigli” di Recanati sabato 6 marzo inaugura il percorso formativo che comprende sei webinair rivolti ad alunni, docenti e genitori, sull’uso consapevole e corretto della tecnologia. Ad un mese circa dalla partecipazione ai due webinar proposti dall’associazione Di.Te. (Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo) in occasione della giornata nazionale contro il cyberbullismo e il Safer Internet Day, l’Istituto, e in particolare la scuola secondaria di primo grado “M.L. Patrizi”, continua a proporre momenti di riflessione sulla navigazione in rete, un viaggio ricco di tante opportunità ma pericoloso per le insidie nascoste.

Questa volta la scuola si affida alla grande esperienza di Lorenzo Lattanzi, presidente dell’Aiart Associazione cittadini mediali, che da anni conduce percorsi formativi, sia in ambito accademico che scolastico, rivolgendosi ad adulti e a studenti, per promuovere in ogni persona la consapevolezza di che cosa significa vivere nell’era digitale.

Dopo un primo momento rivolto a tutti gli studenti dagli 11 ai 14 anni, il dott. Lattanzi incontrerà i docenti e i genitori di tutto l’Istituto, e infine ritornerà a parlare agli alunni divisi per fasce d’età, affrontando il dilemma “Io e la tecnologia: chi usa chi?”